Mulher de Gusttavo Lima choca ao ter passado exposto:

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 15h47

Muito antes de se tornar conhecida nacionalmente como esposa de Gusttavo Lima e uma das influenciadoras mais populares do país, Andressa Suita já havia construído uma trajetória na televisão e nos realities. Nesta segunda-feira (24), uma publicação nas redes sociais resgatou registros dessa fase e surpreendeu internautas, que relembraram a passagem da goiana pela Record e seu relacionamento com o ator Theo Becker.

Na época, Andressa ainda usava o nome de Andressa Oliveira e trabalhava como modelo. Sua estreia como atriz aconteceu em "Prova de Amor", novela da Record exibida originalmente entre 2005 e 2006. Na trama, ela interpretou Adriana, uma jovem que se envolvia com Gabriel, personagem vivido por Theo Becker. A participação acabou aproximando os dois também fora das telas.

O relacionamento durou cerca de dois anos e meio e terminou antes da entrada de Theo em "A Fazenda". Durante a primeira edição do reality rural, em 2009, o ator falou diversas vezes sobre a ex-namorada e chegou a fazer declarações públicas de amor na tentativa de reconquistar Andressa. A história ganhou espaço na atração e fez com que o nome da modelo passasse a ser ainda mais conhecido pelo público.

Andressa também participou de "A Fazenda"

Depois de acompanhar a repercussão do ex-namorado no reality, foi a vez de Andressa entrar no programa. Ela participou de "A Fazenda 2", exibida pela Record em 2009, quando ainda era chamada de Andressa Oliveira. A modelo acabou eliminada na quarta semana de confinamento, terminando a disputa em 11º lugar.

Na época, a relação com Theo voltou a ser assunto dentro e fora da sede. Em entrevista exibida pela Record após a eliminação do ator, Andressa afirmou que não pretendia retomar o romance e contou que, apesar do temperamento forte, não reconhecia no ex o comportamento apresentado durante o confinamento.

A participação de Andressa no reality também despertou comentários entre os internautas após o resgate de sua trajetória. "E ela já namorou o Theo Becker kkkkkkkkkk fico passada", escreveu uma usuária. Outra relembrou a eliminação: "Eliminação totalmente injusta na época, merecia uma final!!".

Houve ainda quem atribuísse a Theo parte da projeção que Andressa conquistou naquele período. "Menina, o Theo Becker era apaixonado nela, foi graças a ele que ela ficou conhecida", comentou uma internauta. Em contrapartida, outro usuário destacou que já conhecia a influenciadora por seu trabalho na dramaturgia: "Povo fala que ela ficou famosa por causa do Theo Becker... porém eu conhecia ela da novela 'Prova de Amor' da Record... pra mim ela era a atriz da novela".

A trajetória de Andressa na televisão aconteceu antes de sua relação com Gusttavo Lima. Depois de sua passagem pela Record, ela seguiu trabalhando como modelo e posteriormente consolidou sua carreira como influenciadora digital.

O relacionamento com o cantor sertanejo começou anos depois de sua história com Theo Becker. Andressa e Gusttavo Lima se casaram em 2015 e tiveram dois filhos, Samuel e Gabriel. Desde então, ela passou a ocupar um espaço cada vez maior na mídia, especialmente por meio das redes sociais, onde compartilha conteúdos relacionados à família, moda, beleza e estilo de vida.