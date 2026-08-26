Importância das pesquisas para “consumo interno”, comerciantes de Porto Velho clamam por segurança, terreiro ignora a Lei do Silêncio

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/08/2026 às 15h00

Pesquisas – As primeiras pesquisas realizadas pelos institutos especializados já estão sendo publicadas nos veículos de comunicação (rádio, TV, Site, jornais) da capital e do interior. Na maioria delas no item relacionado a deputado (federal e estadual), por exemplo, que é feita de forma espontânea, o ex-deputado estadual Kaká Mendonça, que não está disputando nenhum cargo eletivo nas eleições gerais de outubro, aparece até com certo destaque e surpreende. Kaká não está fora da política, pois assessora ao irmão, Jean Mendonça (PL), deputado estadual, mas não concorrerá a cargo eletivo. E a fidelidade de muitos eleitores também fica evidente nas pesquisas espontâneas, como deve ser a cargos proporcionais (deputados e senadores). Por isso os candidatos devem realizar pesquisas, que são fundamentais para “consumo interno”, não para publicar. É preciso ter confiança no instituto, para que os planos sejam traçados. E aparecem nomes de ex-ocupantes de cargos eletivos como Kaká.

Pesquisas II – Mas há outros nomes na mesma situação de Kaká. Pesquisa do Instituto Phoenix realizada em vários municípios publicada em órgãos de comunicação e em redes sociais do Estado espelha isso. Um exemplo é do ex-ministro do INSS (Previdência Social), Amir Lando, do MDB, que até as convenções seria o vice do candidato do seu partido ao governo, Pedro Abib, situação que acabou não se consolidando nas convenções. Também é destaque a nas pesquisas a ex-senadora do PT, Fátima Cleide, considerada a “Madrinha” da transposição dos servidores do ex-território para a esfera federal, que é candidata a deputada estadual pelo seu partido, mas aparece nas pesquisas da Phoenix como uma das mais bem avaliadas pelos entrevistados, mas como se fosse disputar uma das oito vagas à Câmara Federal e não para a Assembleia Legislativa (Ale). Em 2022 ela foi candidata a federal, foi a quinta mais bem votado (28.409 votos), mas não se elegeu devido a legenda.

Pesquisas III – Como estamos no início da campanha política (temos mais 40 dias para as eleições em primeiro turno) certamente teremos mudanças no quadro atual, pois a campanha está na segunda semana e o Horário Eleitoral Gratuito no rádio e TV terá início na sexta-feira (28). A maioria de os candidatos apostam no programa que é apresentado no mesmo horário em todas as emissoras de rádio e TV de forma compulsória. As pesquisas que serão realizadas no final da próxima semana apresentarão um quadro mais próximo do que poderá ser as eleições de outubro, que deverá ser decidida, assim como na disputa pela presidência da República no segundo turno (25/10). O mesmo deverá ocorrer na maioria de os Estados, ao cargo de governador, como em Rondônia. No Estado tudo caminha para um segundo turno na sucessão estadual, e, com o desenrolar da campanha em breve já será possível prever, não com absoluta segurança, pois eleições sempre apresentam surpresas, quem será o próximo governador de Rondônia.

Protesto – Comerciantes e empresários da área central de Porto Velho estiveram mobilizados esta semana para protestar, chamar a atenção das autoridades constituídas para a séria de arrombamentos, furtos e roubos na região. As constantes ações dos marginais provocam prejuízos enormes aos empresários que enfrentam problemas para ativarem seus negócios, além do prejuízo com os arrombamentos, mercadorias furtadas e depredação do estabelecimento, além de criar enorme sensação de insegurança, para empresários comerciantes e clientes. A manifestação foi pacífica, mas de preocupação, de alerta, e solicitam de as autoridades garantias de segurança pública a todos, compradores, funcionários, comerciantes. Sugestões e propostas como a intensificação de rondas, o policiamento ostensivo-preventivo em pontos estratégicos, abordagens com equipes volantes à cargo da Polícia Militar (PM) certamente contribuíram para melhoria na segurança.

Terreiro – O assunto já foi abordado na coluna na última semana, mas a baderna no Bairro Novo Horizonte (Zona Sul), em Porto Velho, onde um centro de umbanda promove batuque, gritarias, baderna após as 22 horas se prolongando até às madrugadas, continua, mas nossas autoridades ligadas a perturbação da ordem nada fizeram para dar sossego aos moradores da região. O batuque e histeria continuam, como na noite/madrugada de segunda-feira para terça-feira quando os frequentadores do local incomodaram as famílias que residem na região com batuque e gritaria das 9h30 às 3 horas da madrugada. Até quando os abusos vão continuar? Onde estão as autoridades ligadas ao controle e combate à perturbação do sossego da população. Nada contra a crença dos participantes dos rituais, mas o horário de silencio, o respeito Lei não podem ser ignorados. Onde estão as pessoas que seriam responsáveis pela Lei do Silêncio? É o fim da rosca...

Respigo

Na sexta-feira (28) o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) reunirá boa parte dos amigos e simpatizantes de Porto Velho para o lançamento de sua candidatura à reeleição. O encontro ocorrerá na Avenida Calama, 9913-A, Bairro Planalto, a partir das 18h +++ O ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT está hoje (26) em Porto Velho percorrendo bairros, área central e posteriormente distritos em caminhada rumo ao Congresso Nacional. Acir foi senador em dois mandatos seguidos e agora formata a volta ao Senado mantendo contato com lideranças, empresários, comerciantes +++ Porto Velho é o maior colégio eleitoral do Estado (cerca de 360 mil eleitores estavam em condições de voto em 2024). A Capital de Rondônia também tem 14 distritos, vários com população eleitoral superior a diversos municípios +++ Pela Copa do Brasil jogam hoje (26) Palmeiras e Santos. O jogo inicia às 20h30 no Allianz Parque +++ No mesmo horário jogam Vasco e Vitória. Também pela Copa do Brasil +++ Os dois são jogos de ida. A decisão será nos jogos de volta, na próxima semana, onde se houverem empates teremos pênalti. +++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

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