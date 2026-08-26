Com qual candidato ao Governo de Rondônia você mais se identifica? Faça o teste e descubra

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/08/2026 às 15h12

Com qual dos seis candidatos ao Governo de Rondônia suas ideias mais se aproximam? O Rondônia Dinâmica preparou um teste interativo que cruza as respostas do leitor sobre temas importantes para o Estado com propostas e posicionamentos apresentados pelos postulantes ao Palácio Rio Madeira.

O teste reúne 15 perguntas sobre saúde, educação, segurança pública, economia, impostos, agronegócio, agricultura familiar, privatizações, ciência e tecnologia, gestão pública, relação com os municípios e participação social, entre outros assuntos.

A ferramenta considera os perfis de Marcos Rogério (PL), Adaílton Fúria (PSD), Hildon Chaves (União Brasil), Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB) e Pedro Abib (MDB).

A construção dos perfis considerou os planos de governo e declarações públicas dos candidatos em debates, entrevistas, eventos, entre outros.

As respostas não são associadas de forma direta a apenas um candidato. Uma mesma alternativa pode apresentar pontos de convergência com mais de um concorrente, com pesos diferentes conforme a proximidade da posição apresentada.

Ao final, o leitor recebe um ranking de afinidade com os seis candidatos, com destaque para aquele cujo perfil mais se aproxima das respostas fornecidas.

O resultado não representa intenção de voto, pesquisa eleitoral ou recomendação de candidatura. Trata-se de uma ferramenta editorial destinada a comparar, de maneira interativa, as posições do eleitor com as propostas e manifestações públicas dos candidatos.

Responda às perguntas abaixo e descubra com qual candidato ao Governo de Rondônia você mais se identifica.