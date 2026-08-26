Lula manifesta solidariedade a familiares de vítimas e autoridades do Nepal e da China após enchentes

Por Kellen Barreto/g1

Publicada em 26/08/2026 às 15h33

Avalanche de lama na fronteira do Nepal com o Tibete deixou pelo menos 98 mortos e centenas de desaparecidos. Por ora, não há relatos de vítimas brasileiras, segundo o Itamaraty.

Por Kellen Barreto, g1 — Brasília

26/08/2026 13h08 Atualizado há 3 horas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou nesta quarta-feira (26) solidariedade a familiares de vítimas e autoridades do Nepal e da China após inundações na fronteira dos dois países.

Nesta quarta, uma avalanche repentina na fronteira entre o Nepal e o Tibete, território controlado pelos chineses, deixou, até a última atualização, 98 mortos e mais de 800 desaparecidos.

Em uma rede social, Lula disse ter recebido as notícias sobre as enchentes "com muita tristeza".

"As imagens causam espanto e nos comovem a todos. Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente às famílias das vítimas", disse o petista.