Meta vai pagar US$ 16 bilhões em acordo por alegações de vício de crianças em redes sociais nos EUA

Por G1

Publicada em 26/08/2026 às 15h39

A Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp, concordou em pagar US$ 16,68 bilhões (cerca de R$ 86,7 bilhões) a estados americanos em um acordo judicial relacionado a um processo que acusa a empresa de incentivar a dependência de adolescentes das redes sociais.

A empresa também concordou em adotar novas regras para adolescentes que usam Facebook e Instagram em todos os Estados Unidos, incluindo limite diário de uso e bloqueio durante a madrugada, segundo documentos judiciais.

O acordo encerra ações movidas por 29 estados americanos e põe fim a um julgamento federal considerado um dos principais testes, até agora, das acusações de que redes sociais prejudicam crianças e adolescentes, segundo a agência Reuters.

O julgamento começou em 12 de agosto e reunia ações judiciais iniciadas em 2023. Ao aceitar o acordo, a empresa de Mark Zuckerberg não admitiu ter cometido irregularidades.