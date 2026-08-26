Decisões na Copa do Brasil; destaques do atletismo e ciclismo;Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 26/08/2026 às 11h38

Copa do Brasil 2026: Clássico entre Palmeiras e Santos, empate de Cruzeiro e Galo e Vasco em campo.

Copa do Brasil - A quarta-feira (26) promete emoção pura pelas quartas da Copa do Brasil. Às 20h30, o embalado Palmeiras recebe o Santos no Nubank Parque em clássico de opostos: o Verdão foca no topo e o Peixe busca salvar o ano, cercado de dúvidas sobre a presença de Neymar no sintético.

No mesmo horário, o Vasco tenta reagir na temporada ao enfrentar o Vitória em São Januário. Em jogo, além das vagas nas semifinais, está uma bolada de R$ 18 milhões em premiações. A tecnologia do impedimento semiautomático também estreia hoje.

De ontem

Jogo quente e de golaços em Belo Horizonte. Após um primeiro tempo morno, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 no Mineirão, pelo duelo de ida das quartas de final.

Aos 14 minutos da etapa final, Arroyo acertou um chutaço no ângulo para abrir o placar para a Raposa. A reação do Galo veio 10 minutos depois com Renan Lodi, aproveitando ótimo passe de Cuello. A vaga na semifinal segue aberta para o jogo de volta na Arena MRV.

Tabelinha Rondoniense

Esporte em Rondônia: Maratona na Argentina, pedal solidário em Porto Velho e Corrida Marco Zero em Ji-Paraná.

Meia Maratona - Mais um rondoniense brilhando no exterior. O corredor João Bosco Cardoso representou Rondônia na prestigiada Meia Maratona Internacional de Buenos Aires, enfrentando 31,5 mil atletas e um frio congelante de 2°C.

Acostumado com o calor amazônico, João Bosco superou o desafio com apoio da FARO e emendas do programa Pró-Atleta. A histórica prova argentina ainda contou com a quebra do recorde mundial pelo etíope Yomif Kejelcha (56min51s), marcando a presença do Estado em um evento histórico.

Pedal Inclusivo - No sábado (29), a AGETRAN-RO promove o 4º Passeio Ciclístico Inclusivo da Independência em Porto Velho. A concentração será às 15h na Praça das Três Caixas D’Água, com chegada no Sesc Esplanada repleta de lazer.

Aberto a todos — mesmo quem não pedalará —, o evento incentiva a doação de alimentos: 3 kg valem uma pulseira para concorrer a prêmios, incluindo uma bicicleta nova. A entrega de doações começa às 9h no Sesc. Participe e ajude a espalhar a mensagem de paz e segurança no trânsito.

Marco Zero - A Corrida Internacional Marco Zero 2026 foi lançada oficialmente e promete fazer história em Ji-Paraná. Agendada para 22 de novembro, no aniversário da cidade, a prova distribuirá mais de R$ 300 mil em prêmios — uma das maiores premiações de 10km do País. Com registro na World Athletics, o evento traz novidades como a prova Kids e o pelotão exclusivo para atletas de Rondônia. As inscrições sociais abrem em 3 de setembro e o 1º lote geral no dia 5. Prepare o tênis para a grande festa do atletismo do Norte.