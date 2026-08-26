Soluções criadas para o campo ganham espaço na Agrotec durante o 2º Béra Spark

Por ARDPV

Publicada em 26/08/2026 às 12h02

A Agência de Regulação, Desenvolvimento e Inovação de Porto Velho (ARDPV) realizará, no dia 28 de agosto, às 9h30, no Auditório 2 do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a programação “Béra Spark: inovação para transformar a agricultura familiar”, durante a Agrotec.

O encontro reunirá as equipes responsáveis pelas cinco soluções desenvolvidas no 2º Béra Spark: AgroOrg, AgroGuia, Verde Fácil, ConectaMadeira e Solara. Os projetos serão apresentados a empreendedores, produtores e agricultores familiares, representantes de instituições públicas e privadas e potenciais parceiros.

A programação representa uma nova etapa da jornada iniciada durante o Béra Spark, ampliando a visibilidade das propostas e criando oportunidades para que as soluções avancem em seu desenvolvimento, validação e aplicação prática.

O presidente da ARDPV, Oscar Neto, destaca que a presença das equipes na Agrotec reforça o compromisso da Agência com uma inovação conectada às necessidades da população e às vocações econômicas do município.

“O Béra Spark demonstrou a capacidade de nossos empreendedores de compreender problemas reais e transformá-los em propostas inovadoras. Ao levarmos essas soluções para a Agrotec, criamos uma ponte entre as ideias desenvolvidas, os agricultores familiares, o mercado e as instituições que podem apoiar sua implementação. A inovação precisa gerar oportunidades, desenvolvimento e resultados concretos para Porto Velho”, afirmou Oscar Neto.

Os desafios do 2º Béra Spark foram definidos a partir da escuta de produtores rurais e parceiros institucionais. A proposta foi direcionar o conhecimento, a criatividade e a tecnologia para questões efetivamente vivenciadas pela agricultura familiar.

A maratona de inovação foi estruturada em três eixos estratégicos: Campo Produtivo e Tecnológico, com soluções acessíveis para aumentar a produtividade; Conhecimento e Decisão no Campo, voltado à gestão de informações, ao acesso ao conhecimento técnico e à tomada de decisão; e Menos Burocracia, Mais Oportunidades, com foco na simplificação do acesso a políticas públicas, crédito, mercados e outros instrumentos de desenvolvimento.

Como resultado desse processo, foram desenvolvidas cinco soluções:

AgroOrg: plataforma de gestão financeira e fiscal criada para simplificar o controle dos produtores e reduzir dificuldades relacionadas à organização documental e tributária;

AgroGuia: plataforma digital que facilita o acesso a editais, benefícios, certificações, crédito rural e políticas públicas por meio de uma interface simples e intuitiva;

Verde Fácil: solução que centraliza informações, documentos e oportunidades, reduzindo barreiras burocráticas e facilitando o acesso da agricultura familiar a políticas públicas, crédito e certificações;

ConectaMadeira: marketplace comunitário voltado às comunidades reassentadas pelo Rio Madeira, conectando produtores, cooperativas e consumidores por meio de uma vitrine digital integrada ao WhatsApp;

Solara: plataforma de gestão compartilhada de energia solar para cooperativas rurais e agroindústrias, que busca reduzir custos por meio da administração inteligente de créditos energéticos.

Da ideia à aplicação

Durante a apresentação na Agrotec, as equipes poderão explicar o funcionamento de seus projetos, os problemas que pretendem solucionar, o público atendido e o potencial de aplicação de cada proposta. A iniciativa também proporcionará contato direto com agricultores familiares, empreendedores, instituições e possíveis apoiadores.

O prefeito Léo Moraes destacou que aproximar tecnologia e produção rural é fundamental para ampliar oportunidades e fortalecer a economia local.

“Estamos criando caminhos para que boas ideias saiam do papel e cheguem a quem realmente precisa delas. Quando inovação, tecnologia e agricultura familiar caminham juntas, conseguimos gerar mais oportunidades, reduzir dificuldades e fortalecer quem produz. É esse tipo de resultado concreto que queremos estimular em Porto Velho”, afirmou o prefeito.

Para o diretor de Desenvolvimento e Sustentabilidade da ARDPV, Valdir Vargas, a programação contribui para aproximar o ecossistema de inovação das demandas do setor produtivo rural.

“Essas soluções nasceram da escuta dos agricultores e da compreensão dos desafios enfrentados no dia a dia do campo. Agora, precisamos aproximá-las de quem pode utilizá-las, aperfeiçoá-las e contribuir para sua implementação. A Agrotec é um ambiente estratégico para promover esse diálogo, estimular parcerias e demonstrar que tecnologia, sustentabilidade e agricultura familiar podem caminhar juntas”, ressaltou Valdir Vargas.

Além da apresentação dos projetos, o espaço permitirá a troca de experiências e a construção de conexões capazes de contribuir para o amadurecimento das soluções. A expectativa é incentivar novas parcerias, ampliar o acesso das equipes ao mercado e aproximar as propostas de seus potenciais usuários.

Ao inserir o Béra Spark na programação da Agrotec, a ARDPV reafirma sua atuação como articuladora de iniciativas voltadas à inovação, ao desenvolvimento sustentável e à geração de oportunidades, valorizando soluções construídas em Porto Velho para responder às necessidades do território.

Serviço

Programação: Béra Spark, inovação para transformar a agricultura familiar

Data: 28 de agosto de 2026

Horário: 9h30

Local: Auditório 2 do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Evento: Agrotec