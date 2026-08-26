Diabetes pode começar sem sintomas e diagnóstico precoce evita complicações

Por Jhon Silva

Publicada em 26/08/2026 às 11h43

Você pode estar com a glicose alterada e não perceber. É justamente esse comportamento silencioso que faz do diabetes uma doença que exige atenção antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas. Em Porto Velho, a orientação da rede municipal é simples: não é preciso esperar passar mal para procurar uma Unidade Básica de Saúde e verificar como está a glicemia.

Atualmente, 13.980 pessoas com diabetes estão cadastradas nas UBSs do município e fazem acompanhamento pela rede. Desse total, aproximadamente 3.400 são insulino-dependentes. A maior prevalência está entre mulheres na faixa etária de 40 a 70 anos.

Para Soraya Dalboni, chefe do Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o diabetes tipo 2 merece atenção justamente porque pode se desenvolver ao longo dos anos, muitas vezes associado aos hábitos de vida. “O diabetes é uma doença silenciosa. Principalmente no tipo 2, a pessoa pode desenvolver a doença ao longo do tempo e passar um período sem perceber. Por isso, não deve esperar os sintomas aparecerem para procurar uma unidade de saúde.

Quando os sinais aparecem, alguns podem ser facilmente confundidos com situações comuns do cotidiano. Cansaço excessivo, muita sede, boca e lábios ressecados, vontade frequente de urinar, perda de peso sem explicação e feridas que demoram para cicatrizar estão entre os alertas. Histórico familiar, excesso de peso, sedentarismo e alimentação inadequada também aumentam a necessidade de atenção.

E é justamente aí que entra a Atenção Básica. A UBS mais próxima de casa pode ser a porta de entrada para descobrir uma alteração antes que ela se transforme em um problema maior. A rede disponibiliza avaliação e exames como teste de glicose, glicemia laboratorial e hemoglobina glicada, exame que auxilia na avaliação dos níveis de glicose dos últimos meses. “Não espere sentir alguma coisa. Procure a unidade básica e faça seus exames de rotina. É nesse acompanhamento que podemos identificar uma pessoa ainda no pré-diabetes ou descobrir o diabetes e começar os cuidados o quanto antes.”

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressalta que identificar precocemente a alteração permite iniciar orientações e acompanhamento antes do surgimento de complicações. “A nossa orientação é para que as pessoas procurem a unidade de saúde mesmo sem sintomas. A Atenção Básica está preparada para acolher, avaliar e acompanhar esse paciente. Quanto mais cedo identificarmos uma alteração, mais cedo podemos agir.”

Para quem já tem o diagnóstico, o município mantém acompanhamento nas unidades de saúde, com orientação profissional sobre alimentação, atividade física, controle do peso, tabagismo e consumo de álcool. Os pacientes insulino-dependentes também podem receber, conforme indicação e cadastro, insulinas e insumos para monitoramento da glicemia, como glicosímetros, tiras e lancetas.

A recomendação é manter acompanhamento periódico para que médicos e enfermeiros possam avaliar os resultados dos exames, a resposta ao tratamento e a necessidade de ajustes. “O paciente precisa estar cadastrado e acompanhado pela unidade. Além da medicação, quando indicada, temos o monitoramento com aparelho, fitas e lancetas. Esse acompanhamento é importante para avaliar se o tratamento está funcionando e orientar mudanças que melhoram a qualidade de vida.”

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico dentro dos bairros ajuda a evitar que doenças silenciosas sejam descobertas apenas quando já existem complicações. “A saúde também se faz antes da doença se agravar. Queremos que a população utilize as unidades básicas para prevenção, exames e acompanhamento. Descobrir cedo significa ter mais oportunidade de cuidar e preservar a qualidade de vida.”

A Semusa reforça que, mesmo quem se sente bem pode procurar a UBS de referência, conversar com a equipe de saúde e verificar se existe necessidade de realizar exames. Uma consulta de rotina hoje pode identificar um risco silencioso e evitar complicações no futuro.