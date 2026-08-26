Conselho Superior do MPRO promove dois Promotores de Justiça em sessão extraordinária

Por mp-ro

Publicada em 26/08/2026 às 11h52

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) promoveu, na última segunda-feira (24/8), dois Promotores de Justiça para cargos na 5ª Procuradoria de Justiça.

As promoções ocorreram pelos critérios de merecimento e antiguidade, durante a 672ª Sessão Extraordinária do colegiado, realizada às 9h.

Promoções

Pelo critério de merecimento, o Promotor de Justiça Jorge Romcy Auad Filho foi promovido para a 2ª Titularidade da 5ª Procuradoria de Justiça. Ele ficou em primeiro lugar na votação do colegiado, que aprovou a promoção por unanimidade.

Pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça Rodrigo José Dantas Lima foi promovido para a 1ª Titularidade da 5ª Procuradoria de Justiça. A decisão também foi aprovada por unanimidade.

A data da posse e os efeitos das promoções serão definidos pela Administração Superior do MPRO.