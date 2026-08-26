Pastor Evanildo mantém agenda de reuniões com lideranças e apoiadores no Comitê Central e em bairros de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 11h33

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma série de reuniões com assessores, apoiadores, coordenadores e lideranças em diferentes pontos de Porto Velho. Os encontros tiveram como objetivo fortalecer a organização da campanha, apresentar propostas e ouvir as principais demandas das comunidades.

Na terça-feira (25), o candidato esteve no Comitê Central, no bairro São Cristóvão, ao lado do deputado estadual e candidato à reeleição Marcelo Cruz. Durante a reunião, os dois dialogaram com assessores e apoiadores e apresentaram novas estratégias para as equipes que integram o grupo político.

Segundo Pastor Evanildo, o trabalho de campanha precisa estar próximo das pessoas e organizado para que as propostas cheguem à população. “Estamos construindo essa caminhada com diálogo, planejamento e participação. Cada pessoa que está conosco tem um papel importante para levar nossas propostas e ouvir aquilo que a população precisa”, afirmou.

A agenda também contou com uma reunião no comitê do deputado Laerte Gomes, na Zona Leste, onde o candidato se encontrou com coordenadores. O momento foi dedicado ao alinhamento das equipes, definição de metas e organização das próximas ações da campanha.

No bairro Pedrinhas, Pastor Evanildo participou de uma reunião com as líderes Natan, Letícia, Ausireni e Auxiliadora. Durante o encontro, foram apresentadas propostas e discutidas demandas da comunidade. Para o candidato, a participação das lideranças é fundamental para aproximar a campanha da realidade vivida pelos moradores.

Outro compromisso ocorreu no bairro Jardim Santana, durante reunião do candidato a deputado estadual Tenente Pereira. Pastor Evanildo participou do encontro, apresentou propostas e conversou com apoiadores sobre a construção de uma atuação conjunta em defesa de melhorias para a população.

No bairro Triângulo, o candidato se reuniu com os líderes Marquinhos e Rogério, do Laboratório. O encontro foi marcado pelo diálogo sobre as necessidades de Porto Velho e pela apresentação das propostas defendidas pelo candidato. “Mais do que apresentar propostas, precisamos ouvir. É nas comunidades que encontramos as informações que ajudam a entender onde estão os principais problemas e quais caminhos podemos buscar para solucioná-los”, destacou Pastor Evanildo.

Ao final da agenda, Pastor Evanildo avaliou que os encontros contribuíram para fortalecer a organização da campanha e ampliar o diálogo com diferentes segmentos da população. “Nossa caminhada é feita de união, trabalho e compromisso. Quero chegar à Câmara Federal levando a voz de Rondônia e trabalhando para que as necessidades da nossa população tenham mais atenção”, afirmou o candidato, que disputa uma vaga de deputado federal pelo PSD, com o número 5555.