Conta de luz fica mais barata em Rondônia e desmente fake news redução; será em média de 10,63% e entra em vigor nesta quarta-feira

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 11h35

A conta de energia vai ficar mais barata, pesando menos no orçamento das famílias de Rondônia. A redução será em média de 10,63% e entra em vigor nesta quarta-feira (26), contemplando os consumidores de baixa tensão atendidos pela Energisa Rondônia, como residências e pequenos comércios, conforme decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A redução na conta de luz, além de beneficiar os consumidores, também derruba uma falsa narrativa de que deputados federais de Rondônia tinham aprovado um aumento na tarifa da energia. É mais uma narrativa falsa, uma fake news em período eleitoral, mas que foi desmentida pelos fatos: A conta vai baixar.

A redução decorre da repactuação dos valores de Uso de Bem Público, pagos por hidrelétricas à União. Conforme a Lei nº 15.235/2025, esses recursos foram destinados à Conta de Desenvolvimento Energético para reduzir tarifas nas áreas da Sudam e da Sudene.

Em Rondônia, a Aneel determinou, por meio do Despacho nº 3.106/2026, a aplicação de aproximadamente R$ 509,7 milhões e a republicação das tarifas da Resolução Homologatória nº 3.560/2025.

O valor final da fatura pode variar conforme consumo, impostos, iluminação pública e bandeira tarifária.