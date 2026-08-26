Porto Velho registra alta na abertura de empresas pelo segundo ano seguido

Por Emily Costa / Semec

Publicada em 26/08/2026 às 11h39

A abertura de novas empresas movimenta a economia local e amplia o número de negócios formalizados na capital rondoniense. Em Porto Velho, esse movimento ganhou força nos últimos dois anos: somente no primeiro semestre de 2026, mais de 6 mil empresas foram registradas na capital, número superior ao mesmo período de 2025 e 2024, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer).

De acordo com as informações, no município foram abertas 453 empresas a mais nos primeiros seis meses de 2026, em comparação ao ano anterior: o resultado representa um crescimento de 7,8%.

Confira a evolução dos novos negócios registrados na capital nos primeiros semestres dos últimos três anos:

2026: 6.263 empresas abertas

2025: 5.810 empresas abertas

2024: 4.498 empresas abertas

Para o secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, o crescimento demonstra o fortalecimento do ambiente de negócios e a confiança dos empreendedores. “Esses números mostram que Porto Velho tem avançado na criação de um ambiente mais favorável para quem deseja empreender. Nosso trabalho é continuar reduzindo a burocracia e oferecendo condições para que novos negócios possam crescer e gerar emprego e renda”.

Enquanto o número de novos negócios cresce na capital, a atual gestão municipal planeja medidas para tornar mais simples o processo de abertura e regularização de empresas. A proposta prevê menos burocracia, integração de serviços e redução de etapas para quem decide empreender em Porto Velho.

O projeto já passou pela fase de diagnóstico, estruturação das propostas e segue para as próximas etapas de implantação. Entre as medidas previstas está a criação de uma nova plataforma digital que facilitará o processo de regularização. A operação do novo modelo está prevista para 2027.

O prefeito Léo Moraes destacou que facilitar a vida de quem empreende é uma das prioridades da gestão. “Quando o empreendedor encontra menos burocracia e mais facilidade para abrir e regularizar seu negócio, toda a cidade ganha. Estamos trabalhando para modernizar os serviços, estimular novos investimentos e criar um ambiente cada vez mais favorável à geração de emprego e renda”.