Pesquisa Quaest aponta Dr. Fernando Máximo na liderança da disputa pelo Senado em Rondônia

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) coloca o Dr. Fernando Máximo na liderança da disputa pelas duas vagas ao Senado por Rondônia. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos eleitores, ele aparece com 17% das intenções de voto, seguido por Sílvia Cristina e Bruno Bolsonaro Scheid, com 11% cada, e Mariana Carvalho, com 10%.
Quando a pergunta é direcionada à primeira vaga, Máximo chega a 20%, quatro pontos à frente da segunda colocada. Para a segunda vaga, registra 15%.
Apesar da liderança, o levantamento mostra que a disputa ainda está longe de ser definida. Na pesquisa espontânea, sem apresentação dos nomes, 83% dos entrevistados não citaram nenhum candidato. Entre os eleitores ouvidos, 42% também afirmam que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro.
Para o Dr. Fernando Máximo, os números representam um sinal positivo, mas não antecipam o resultado das urnas.
"Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Ainda temos muito chão pela frente e muita gente para ouvir. Não existe eleição ganha antes do dia da votação. O que vale mesmo é o voto de cada pessoa na urna, e é nisso que vamos continuar focados".
Confira dos dados da Pesquisa Quaest – Senado em Rondônia
Intenção de voto – combinação das duas vagas
* Dr. Fernando Máximo (PL): 17%
* Sílvia Cristina (PP): 11%
* Bruno Bolsonaro Sheid (PL): 11%
* Mariana Carvalho (Republicanos): 10%
* Acir Gurgacz (PDT): 5%
* Luciana Oliveira (PT): 4%
* Engenheiro Thulio (Missão): 1%
* Luis Fernando (PSD): 1%
* Neidinha (PSB): 1%
* Aires Mota (PV): 0%
* Branco/nulo/não vai votar: 13%
* Indecisos: 26%
Primeira vaga
* Dr. Fernando Máximo: 20%
* Sílvia Cristina: 16%
* Bruno Bolsonaro Sheid: 12%
* Mariana Carvalho: 10%
* Acir Gurgacz: 4%
* Luciana Oliveira: 6%
* Engenheiro Thulio: 1%
* Luis Fernando: 1%
* Neidinha: 1%
* Aires Mota: 0%
* Branco/nulo/não vai votar: 9%
* Indecisos: 20%
Segunda vaga
* Dr. Fernando Máximo: 15%
* Sílvia Cristina: 6%
* Bruno Bolsonaro Sheid: 10%
* Mariana Carvalho: 9%
* Acir Gurgacz: 5%
* Luciana Oliveira: 2%
* Engenheiro Thulio: 2%
* Luis Fernando: 2%
* Neidinha: 1%
* Aires Mota: 0%
* Branco/nulo/não vai votar: 16%
* Indecisos: 32%
A pesquisa Quaest, foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 804 pessoas com 16 anos ou mais, entre 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
O levantamento foi registrado no TSE sob os números RO-05711/2026 e BR-00490/2026.
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