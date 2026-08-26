Prefeitura realiza frentes de trabalho com obras e melhorias em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Espigão do Oeste está com quatro grandes frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo, levando obras e melhorias para diferentes pontos da nossa cidade!
Calçadas e estacionamentos no centro da cidade;
Construção do Materno Infantil;
Terceira etapa de obras e finalização da nova Rodoviária;
Programa Asfalto Novo, avançando no bairro Jorge Teixeira.
É trabalho acontecendo, obras avançando e investimentos que transformam a nossa cidade e melhoram a vida da nossa população.
E pode preparar, porque vem muito mais por aí!
Espigão do Oeste segue em frente. É mais trabalho, mais obras e mais desenvolvimento!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!