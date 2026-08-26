Prefeitura realiza frentes de trabalho com obras e melhorias em vários pontos da cidade

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 15h07

A Prefeitura de Espigão do Oeste está com quatro grandes frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo, levando obras e melhorias para diferentes pontos da nossa cidade!

Calçadas e estacionamentos no centro da cidade;

Construção do Materno Infantil;

Terceira etapa de obras e finalização da nova Rodoviária;

Programa Asfalto Novo, avançando no bairro Jorge Teixeira.

É trabalho acontecendo, obras avançando e investimentos que transformam a nossa cidade e melhoram a vida da nossa população.

E pode preparar, porque vem muito mais por aí!

Espigão do Oeste segue em frente. É mais trabalho, mais obras e mais desenvolvimento!