Etapa do Estadual de Motocross em Vilhena terá nova data após ajustes na pista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/08/2026 às 13h50

Adequações na estrutura física da pista motivaram a mudança no calendário da etapa do Campeonato Estadual de Motocross prevista para Vilhena. Conforme comunicado da Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero), os trabalhos são necessários para assegurar o padrão de qualidade da estrutura e reforçar a segurança dos pilotos e do público.

Com a alteração, a competição foi remarcada para os dias 19 e 20 de setembro de 2026. A programação será realizada no Parque de Exposições do município.

A Limero também afastou os rumores de que a prova teria sido cancelada. Segundo a entidade, houve apenas mudança de data para que as adequações necessárias possam ser realizadas antes do evento.

O acesso do público será voluntário. A organização sugere a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a fins sociais. A etapa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Vilhena e de parceiros locais.