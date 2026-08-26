Semed abre vagas para estágio remunerado em Pedagogia e Sistemas de Informação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura está com vagas abertas para estágio remunerado destinadas a estudantes do ensino superior. As oportunidades são para acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Sistemas de Informação.
O estágio oferece auxílio-bolsa e vale-transporte, proporcionando aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática enquanto ainda estão na graduação.
Inscrições até 1º de setembro
Os interessados devem ficar atentos ao prazo. De acordo com a Semed, o período de inscrições segue até o dia 1º de setembro de 2026.
As vagas disponíveis contemplam:
Acadêmicos de Pedagogia
Acadêmicos de Sistemas de Informação
A iniciativa possibilita que os universitários tenham contato com a rotina profissional e coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica.
Como obter mais informações
Mais informações sobre as vagas, inscrições e demais orientações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura, localizada na Avenida Curitiba com a Avenida Jaguaribe.
Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp:
(69) 99375-3765
Com o lema “Aprender, ensinar e transformar para a construção de um futuro melhor”, a Semed reforça a oportunidade para estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos e adquirir experiência profissional durante a graduação.
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