Semed abre vagas para estágio remunerado em Pedagogia e Sistemas de Informação

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 14h33

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura está com vagas abertas para estágio remunerado destinadas a estudantes do ensino superior. As oportunidades são para acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Sistemas de Informação.

O estágio oferece auxílio-bolsa e vale-transporte, proporcionando aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática enquanto ainda estão na graduação.

Inscrições até 1º de setembro

Os interessados devem ficar atentos ao prazo. De acordo com a Semed, o período de inscrições segue até o dia 1º de setembro de 2026.

As vagas disponíveis contemplam:

Acadêmicos de Pedagogia

Acadêmicos de Sistemas de Informação

A iniciativa possibilita que os universitários tenham contato com a rotina profissional e coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica.

Como obter mais informações

Mais informações sobre as vagas, inscrições e demais orientações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura, localizada na Avenida Curitiba com a Avenida Jaguaribe.

Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp:

(69) 99375-3765

Com o lema “Aprender, ensinar e transformar para a construção de um futuro melhor”, a Semed reforça a oportunidade para estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos e adquirir experiência profissional durante a graduação.