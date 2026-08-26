Prefeitura entrega segunda moto 0 km sorteada pelo programa Minha Nota Tem Valor

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 14h23

Na manhã desta terça-feira, 25, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), realizou a entrega da segunda motocicleta 0km sorteada pelo programa Minha Nota Tem Valor neste ano. A iniciativa foi criada para fortalecer a educação fiscal, estimular a cidadania e conscientizar a população sobre a importância da emissão da nota fiscal de serviços.

Somente em agosto, o programa já contabilizou cerca de 53 mil notas fiscais de serviços emitidas, demonstrando a participação da população e o alcance da iniciativa. Além de contribuir para o fortalecimento da arrecadação municipal, quem participa também tem a oportunidade de concorrer aos prêmios oferecidos pelo programa.

Nas últimas premiações, três contribuintes foram contempladas. No dia 16 de junho, a 12ª ganhadora, Patrícia Magalhães S. Silva, recebeu um cheque de R$ 2 mil. Já na 13ª premiação, realizada em 22 de julho, a sortuda foi Jéssica Ferreira da Silva, também contemplada com R$ 2 mil.

Além dessas premiações, no dia 4 de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, no 14º sorteio, Marlene Schneider Tecchio foi a ganhadora da segunda moto 0km, de 150 cilindradas, avaliada em 17 mil reais.

Até o fim do ano, o programa ainda sorteará mais uma motocicleta, em comemoração ao aniversário da cidade, um videogame no Dia das Crianças, um carro em dezembro e inúmeros prêmios em dinheiro.

A participação é simples. Para concorrer, basta solicitar a emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) nos estabelecimentos localizados em Vilhena e informar o CPF no momento da emissão. Cada nota fiscal registrada gera automaticamente um número da sorte, que permite ao contribuinte participar das premiações promovidas pelo município.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), localizada no paço municipal, pelo WhatsApp (69) 3919-7011, pelo e-mail [email protected] ou no site oficial do programa: Minha Nota Tem Valor para Vilhena.