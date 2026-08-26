Energisa apresenta plano de contingência para enfrentar período de tempestades em Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 26/08/2026 às 14h27

A Energisa Rondônia apresentou, na manhã desta quarta-feira (26), durante encontro realizado na sede da concessionária, em Porto Velho, as estratégias e ações previstas no Plano de Contingência 2026. O seminário reuniu a imprensa e representantes de órgãos públicos para detalhar a preparação da empresa para o período de tempestades no estado.

Em Rondônia, especialmente a partir de setembro e outubro, aumenta a ocorrência de temporais acompanhados por grande volume de raios e fortes rajadas de vento, que podem chegar a 100 km/h. Essas condições podem lançar árvores, galhos, telhas e outros objetos sobre a rede elétrica, provocando o rompimento de cabos, a quebra de estruturas e a queda de postes.

Para enfrentar esse cenário, o Plano de Contingência estabelece procedimentos para a mobilização de equipes, equipamentos, veículos e estruturas operacionais. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta da concessionária, reduzir os impactos das ocorrências e restabelecer o fornecimento de energia com segurança e no menor tempo possível.

“Nossa atuação começa antes mesmo da tempestade. O monitoramento climático nos ajuda a antecipar os riscos, direcionar equipes e posicionar veículos e equipamentos nas regiões que podem ser mais afetadas. Em situações de maior impacto, ampliamos toda essa estrutura para que o atendimento avance com segurança e agilidade. Nossas equipes atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana.”, destacou Carlos Augusto Finco, gerente de Operações da Energisa Rondônia.

Operação enfrenta longas distâncias e áreas de difícil acesso

A dimensão territorial de Rondônia e a localização de mais de 80% da rede de distribuição fora das áreas urbanas, principalmente em regiões rurais e remotas, tornam a operação especialmente complexa. Estradas com lama, áreas alagadiças, longas distâncias e trechos de mata fechada fazem parte da rotina das equipes.

Durante situações críticas, a Energisa realiza grandes operações logísticas, com a mobilização de equipes extras e estruturas de apoio. Os profissionais atuam de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

A frota da concessionária no estado ultrapassa 800 veículos, distribuídos por todas as regiões de Rondônia e preparados para diferentes condições geográficas. A estrutura inclui veículos operacionais leves e médios, automóveis de apoio, caminhões com guindaste, caminhões com cestos aéreos, tratores, motocicletas, barcos, veículos especiais para terrenos de difícil acesso e subestações móveis.

Monitoramento climático em tempo real

A preparação também considera os possíveis efeitos do El Niño em 2026. O fenômeno pode intensificar o calor, prolongar a estiagem e atrasar a consolidação do período chuvoso em Rondônia. Mesmo assim, a transição entre os períodos seco e chuvoso pode ser marcada por temporais isolados e intensos, o que exige atenção redobrada e maior resiliência do sistema elétrico.

Durante todo o ano, a Energisa acompanha as condições meteorológicas por meio da NetClima. O sistema fornece informações e previsões, em tempo real, sobre chuvas, ventos e raios, permitindo antecipar riscos e direcionar os recursos necessários para cada região.

Em 2025, setembro, outubro e novembro registraram uma média mensal de 477.932 raios que atingiram o solo em Rondônia. O volume foi quase 400% superior à média mensal observada entre janeiro e agosto daquele ano.

Em 2026, o cenário já apresenta sinais de maior severidade. Entre janeiro e julho, a quantidade de raios que atingiram o solo cresceu 44% em comparação com o mesmo período de 2025, reforçando a necessidade de preparação para os próximos meses.

Segurança durante as tempestades

A Energisa reforça que somente profissionais capacitados, treinados e equipados adequadamente podem realizar intervenções na rede de distribuição. Qualquer ocorrência envolvendo fios, cabos, postes ou outros componentes do sistema elétrico deve ser comunicada imediatamente à concessionária.

Entre as principais orientações de segurança estão:

Nunca se aproximar de fios rompidos ou caídos. Mesmo que aparentem estar desligados, eles podem continuar energizados;

Não tocar nem tentar retirar árvores, galhos, telhas ou outros objetos que estejam em contato ou próximos à rede elétrica;

Ao identificar árvores, postes ou objetos sobre a rede, manter distância, orientar outras pessoas a não se aproximarem e comunicar imediatamente a Energisa;

Durante tempestades, evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes, cercas metálicas ou outras estruturas que possam conduzir eletricidade;

Sempre que for possível realizar o procedimento com segurança, retirar os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas para reduzir o risco de danos provocados por raios;

Nunca realizar podas ou reparos próximos à rede elétrica por conta própria.

Ocorrências na rede elétrica e casos de falta de energia podem ser informados pelos canais oficiais da Energisa: Central de Atendimento 24 horas, pelo 0800 647 0120; WhatsApp Gisa, pelo (69) 99358-9673; aplicativo Energisa On; ou pelo site www.energisa.com.br