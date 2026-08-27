TRE-RO defere registro de candidatura de Everaldo Fogaça para deputado estadual

Por Marcelo Gladson

Publicada em 27/08/2026 às 15h46

Porto Velho, RO - O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) deferiu o registro de candidatura de Everaldo Alves Fogaça, do PSD, para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. A decisão, assinada pela relatora, juíza federal Sandra Correia, reconhece o cumprimento das exigências legais para o registro da candidatura.



Vereador de Porto Velho em seu terceiro mandato, Fogaça vem construindo sua trajetória política a partir da atuação na Câmara Municipal. O trabalho desenvolvido no Legislativo tem contribuído para ampliar sua presença política e fortalecer seu nome para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia.



Ao longo dos últimos meses, durante a fase de pré-campanha, Fogaça percorreu mais de 19 municípios de Rondônia, onde participou de reuniões, encontros e conversas com lideranças e moradores. Segundo sua avaliação, a receptividade encontrada nessas agendas reforçou a decisão de ampliar a caminhada estadual.



Com experiência acumulada no Legislativo municipal e uma rede política construída ao longo dos mandatos, Fogaça também vem sendo reconhecido como uma liderança com capacidade de articulação. O crescimento de seu nome está ligado, segundo aliados, ao trabalho realizado na Câmara Municipal e à presença constante nos municípios.



Fogaça esteve na manhã desta quinta-feira realizando visitas às casas de lideranças na Zona Leste

Nesta reta final de preparação, a estratégia será concentrar parte da agenda em Porto Velho, com visitas, reuniões e encontros com lideranças interessadas em participar do projeto político. A intenção é fortalecer a organização da campanha na capital antes de ampliar novamente a agenda pelo interior.



Fogaça afirma que a partir do início oficial da campanha pretende levar sua proposta para todas as regiões do Estado.



“A partir do dia 1º, vou colocar minha campanha nas ruas dos municípios de Rondônia”, enfatizou Fogaça.



O vereador também tem adotado como marca da caminhada política o agradecimento aos apoiadores e às lideranças que vêm acompanhando sua trajetória. Para ele, a construção de uma candidatura estadual passa pelo diálogo e pela participação das pessoas que acreditam em seu trabalho.



Com o registro deferido pelo TRE-RO, Fogaça entra em uma nova etapa da disputa eleitoral, agora com a candidatura formalizada e a missão de transformar a experiência adquirida em três mandatos na Câmara Municipal em uma campanha estadual competitiva.