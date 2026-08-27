Prefeitura de Jaru inclui Festa da Família no calendário letivo das escolas municipais

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/08/2026 às 16h21

Com o objetivo de fortalecer a integração entre a comunidade escolar e as famílias dos alunos, a Prefeitura de Jaru incluiu a Festa da Família na Escola no calendário letivo das instituições da rede municipal de ensino.

Na noite da última quinta-feira (26), a Escola Tânia Barreto recebeu alunos e familiares para uma programação marcada por brincadeiras, interação e momentos de confraternização. A iniciativa busca aproximar pais e responsáveis do ambiente escolar e proporcionar uma oportunidade de participação mais ativa na rotina das unidades de ensino.

Durante o mês de agosto, a Festa da Família na Escola também foi realizada na Escola Maria Gomes da Costa, no Setor 08. Para o prefeito Jeverson Lima, a iniciativa permite que pais e responsáveis conheçam mais de perto a rotina das escolas e o trabalho desenvolvido pelas equipes. “Sabemos que a rotina do dia a dia faz com que os pais e responsáveis não tenham muito tempo para visitar as escolas, e a Festa da Família proporciona justamente esse momento de aproximação”, explicou.

A secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates, destacou que a realização da festa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação no município. “A inclusão da Festa da Família no calendário letivo foi uma determinação do prefeito Jeverson Lima, que incentiva o fortalecimento da educação por meio de diferentes ações, como a expansão das escolas e a capacitação contínua dos profissionais. Todo esse esforço tem nos trazido muito retorno, como a nota acima da média nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e tantos outros bons resultados que Jaru vem alcançando”, concluiu.