Piscicultura, peixes da Amazônia ganham novos caminhos para o desenvolvimento regional

Por Letícia Regis

Publicada em 27/08/2026 às 17h01

O segundo dia da Agrotec, Raízes que Conectam o Futuro, convida o público a olhar para a produção amazônica por diferentes perspectivas. Às 15h30, a palestra magna regional “Muito Além da Piscicultura. O Peixe da Amazônia Navega por Diversos Rios do Desenvolvimento” coloca em evidência o potencial do pescado e sua relação com a economia, a inovação e o desenvolvimento da região.

Mais do que falar sobre criação de peixes, o encontro propõe uma reflexão sobre tudo o que pode nascer a partir das riquezas amazônicas. Produção, geração de renda, sustentabilidade, tecnologia e novas oportunidades fazem parte de uma cadeia que tem no pescado um importante ponto de partida.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a realização de uma exposição como essa é uma oportunidade de mostrar a força do setor.

“A Agrotec é uma grande vitrine do potencial de Porto Velho e da nossa região. É um espaço que aproxima produtores, empreendedores, estudantes e a população, mostrando que o desenvolvimento também passa pela valorização daquilo que temos e produzimos aqui. É conhecimento, oportunidade e geração de renda caminhando juntos”.

Durante uma hora, até as 16h30, produtores, empreendedores e visitantes poderão acompanhar discussões sobre as possibilidades que envolvem o pescado amazônico. A proposta é ampliar o olhar sobre uma atividade que vai além da produção e pode movimentar diferentes setores da economia.

Proposta é ampliar o olhar sobre uma atividade que vai além da produção e pode movimentar diferentes setores da economia

O secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, destaca que colocar os produtos regionais no centro da programação também é uma forma de reconhecer o trabalho de quem produz e fortalecer a identidade da produção amazônica.

“Valorizar os produtos regionais é valorizar também o produtor, a nossa cultura e as potencialidades da Amazônia. Aqui eles ganham mais visibilidade, e encontram novos caminhos de comercialização e crescimento”.

Em uma região onde os rios fazem parte da identidade e da rotina de milhares de pessoas, falar sobre o pescado é falar também sobre trabalho, alimentação, economia e futuro. Por isso, a palestra integra uma programação que busca conectar conhecimento e prática, apresentando ao público as possibilidades que existem dentro e fora da porteira.

A Agrotec segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com programação voltada ao agronegócio, agricultura familiar, tecnologia, gastronomia, exposição animal e oportunidades de negócios.