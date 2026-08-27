Pavilhão do Café destaca sabores e a força dos Robustas Amazônicos na Agrotec 2026

Por Jhon Silva

Publicada em 27/08/2026 às 16h47

Da propriedade rural até a xícara do consumidor, todo o processo passa pelas mãos de Everaldo Gayo e de sua família. Produtor do Sonho Real Cafés, de Novo Horizonte do Oeste, ele percorreu quilômetros para apresentar seus cafés especiais ao público da Agrotec, em Porto Velho.

Entre os produtos levados para a feira estão cafés fermentados e especiais naturais, que começam a conquistar novos consumidores na capital. “É uma oportunidade muito importante para nós da agricultura familiar. A gente produz, cuida de todo o processo na propriedade e chega aqui para apresentar diretamente ao consumidor. Novo Horizonte fica longe, então quando aparece um espaço como esse, precisamos aproveitar para mostrar nosso trabalho e fazer com que mais pessoas conheçam nossos cafés”, contou.

E histórias como a dele estão reunidas no Pavilhão do Café, Sabores e Aromas do Campo, espaço da Agrotec dedicado à valorização da cafeicultura e, principalmente, dos Robustas Amazônicos produzidos em Rondônia.

O pavilhão reúne produtores, empreendedores e marcas, incluindo cafés que já conquistaram reconhecimento em concursos. O visitante pode conhecer diferentes aromas e sabores, participar de degustações e entender o caminho percorrido pelo grão, desde a propriedade rural até a torra, comercialização e preparo da bebida.

O espaço também conta com o Lounge do Café, destinado a experiências, demonstrações e capacitações. A programação aborda qualidade dos grãos, colheita e pós-colheita, torra, métodos de preparo, análise sensorial, agregação de valor e oportunidades de mercado.

De Porto Velho, Marcos Santana participa pelo segundo ano da feira apresentando o Raiz do Norte Café. Para ele, além do contato direto com os consumidores, a Agrotec abre espaço para fortalecer marcas produzidas no próprio município. “É uma experiência muito boa e satisfatória. É o segundo ano que participamos e enxergamos aqui uma grande oportunidade de levar ao consumidor um produto de qualidade, produzido na nossa região. Nosso diferencial começa pelo carinho e pelo cuidado com que preparamos cada café”, afirmou.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, disse que o pavilhão ajuda a dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no campo. “Queremos aproximar o produtor do consumidor e abrir novas oportunidades de mercado. O café tem ganhado espaço e qualidade, e esse pavilhão permite mostrar o potencial que existe na nossa região”, afirmou.

Para o prefeito Léo Moraes, valorizar a produção também significa criar oportunidades para que os produtos regionais conquistem novos mercados. “Quando colocamos nossos produtores em uma vitrine como a Agrotec, estamos mostrando qualidade, identidade e potencial econômico. Queremos que aquilo que nasce no campo seja reconhecido, valorizado e gere cada vez mais renda para as famílias”, destacou.

O Pavilhão do Café integra a programação da Agrotec 2026, que segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo agricultura familiar, tecnologia, conhecimento, gastronomia e oportunidades de negócios.