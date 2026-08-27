Da saúde ao transporte adaptado, serviços gratuitos facilitam o dia a dia da população

Por Jhon Silva

Publicada em 27/08/2026 às 16h49

Muitos serviços utilizados diariamente pela população começam bem perto de casa. Uma consulta médica, a atualização do Cadastro Único, a busca por um benefício social ou até mesmo o transporte adaptado são alguns dos atendimentos disponibilizados gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho.

A rede municipal está presente nas áreas de saúde, assistência social, mobilidade e acessibilidade. Apesar da variedade de serviços, parte da população ainda desconhece quais atendimentos estão disponíveis, onde encontrá-los e como ter acesso.

Unidades de Saúde

Somente na Atenção Básica, o município conta com mais de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) distribuídas entre as zonas urbana e rural.

Nessas unidades são oferecidos serviços como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de gestantes, atendimento infantil e monitoramento de pacientes com doenças crônicas, entre outros procedimentos realizados pela rede básica.

As UBSs funcionam, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Os horários podem variar conforme cada unidade, por isso a orientação é procurar preferencialmente o ponto de atendimento mais próximo da residência.

Entre as unidades disponíveis estão o Centro de Saúde Areal da Floresta, no bairro Areal; o Centro de Saúde Maurício Bustani, no bairro Liberdade; o Centro de Saúde Manoel Amorim de Matos, no bairro Cohab; e a Unidade de Saúde Hamilton Gondim, no bairro Tancredo Neves.

Atendimento Noturno

Para ampliar as possibilidades de acesso, principalmente de quem trabalha ou não consegue procurar uma unidade durante o dia, a rede municipal conta ainda com o Corujão da Saúde.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite, estendendo o atendimento para além do horário comercial.

Atualmente, o Corujão está disponível em dois pontos: na Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondim, na Zona Leste, e na Unidade Básica de Saúde Manoel Amorim de Matos, na Zona Sul.

A ampliação dos horários e a descentralização dos atendimentos fazem parte da estratégia para aproximar os serviços públicos da rotina dos moradores.

“Nosso objetivo é fazer com que o cidadão encontre o serviço público quando precisar. Estamos trabalhando para aproximar os atendimentos das pessoas, ampliar o acesso e cuidar de quem mais precisa”, disse o prefeito Léo Moraes.

Cras

Fora da área da saúde, outra estrutura importante está nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Porto Velho possui cerca de dez unidades distribuídas em diferentes regiões, destinadas principalmente ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

Nos Cras, a população pode realizar o Cadastro Único (CadÚnico) ou atualizar os dados já existentes

O atendimento é gratuito e envolve orientação social, acompanhamento familiar e acesso a programas e benefícios.

Nos Cras, a população pode realizar o Cadastro Único (CadÚnico) ou atualizar os dados já existentes, procedimento necessário para o acesso a diversos programas sociais. As equipes também realizam acompanhamento das famílias, orientações, encaminhamentos para benefícios e suporte diante de situações de vulnerabilidade.

Procurar um Cras pode ser o primeiro passo para uma família conhecer seus direitos e identificar quais políticas públicas e benefícios estão disponíveis para sua situação.

Assistência Social

A assistência social também possui iniciativas menos conhecidas pela população, mas importantes para famílias que enfrentam momentos de dificuldade.

Uma delas é o Programa Família Acolhedora, que possibilita o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em situação de risco.

Também estão entre os serviços o auxílio funeral, destinado às famílias que não possuem condições de arcar com os custos, além dos benefícios eventuais, concedidos de acordo com os critérios estabelecidos para auxiliar pessoas e famílias diante de situações emergenciais.

Transporte Gratuito e Adaptado

Na área de mobilidade e inclusão, o município oferece transporte acessível e adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e usuários que necessitam de deslocamento em razão de deficiência ou mobilidade reduzida.

Para ter acesso, as famílias interessadas precisam realizar cadastro pela plataforma PVH Acessibilidade. O procedimento também pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), localizada na Avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias.

O atendimento presencial para o cadastro ocorre das 8h às 14h.

Ter um serviço disponível é apenas uma parte do caminho. Para que ele realmente alcance quem precisa, a população também necessita saber que o atendimento existe, onde funciona e quais são os procedimentos necessários para utilizá-lo.

Por isso, conhecer a rede municipal pode facilitar desde uma consulta de rotina até o acesso a um benefício social ou a um transporte adaptado.

Com unidades espalhadas por diferentes regiões e serviços destinados a públicos diversos, a orientação é buscar informações e procurar o atendimento adequado para cada necessidade. Dessa forma, os serviços públicos se transformam efetivamente em acesso a direitos e melhoria da qualidade de vida da população.

A população pode baixar no celular ou acessar também a plataforma PVH +.