Luana Piovani entrega detalhe inesperado de sua festa de 50 anos

Por IG

Publicada em 27/08/2026 às 16h35

De volta ao Brasil para comemorar os 50 anos, Luana Piovani marcou presença nesta última quarta-feira (26) no evento que celebrou os 30 anos da Infinito, realizado na Hípica, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em conversa com o iG e outros veículos de imprensa, a atriz falou sobre a nova fase da vida, comentou o momento do cinema nacional e revelou qual música estará na playlist de sua festa de aniversário.

Ao ser questionada sobre a fama de “polêmica” e a forma como lida com a própria personalidade, Luana afirmou que prefere enxergar sua postura como autenticidade. Para ela, chegar aos 50 anos mantendo a fidelidade aos próprios princípios é motivo de tranquilidade.

“Acho que deitar a cabeça no travesseiro e se saber, se sentir fiel aos seus princípios e com o que você pensa sobre como deveria ser a vida... Eu acho que dá um alívio enorme”, declarou.

A atriz também contou que não abre mão de celebrar momentos importantes. Conhecida por organizar festas marcantes, ela garantiu que a chegada dos 50 anos não seria diferente. “Eu sempre fiz festas maravilhosas, não ia deixar de fazer aos 50 anos”, afirmou.

Durante a conversa, Luana também falou sobre os filhos, Dom, de 14 anos, e Bem, de 10, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby. A atriz se mostrou orgulhosa ao comentar uma recente conquista dos dois em uma competição de surfe.