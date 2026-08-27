Marcelo Cruz intensifica visitas aos bairros de Porto Velho e dialoga com a população

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 17h05

Na quarta-feira (26), o candidato à reeleição a deputado estadual pelo Avante, Marcelo Cruz, intensificou a agenda de visitas e reuniões em bairros de Porto Velho. Os encontros foram marcados pelo diálogo direto com moradores, lideranças e apoiadores, com o objetivo de ouvir as demandas das comunidades e apresentar propostas para diferentes áreas.

No bairro São Francisco, Marcelo Cruz esteve na casa da amiga Leilane, onde conversou com moradores e ouviu as principais necessidades da comunidade. Durante a visita, o candidato apresentou suas propostas e destacou a importância de manter uma atuação próxima da população. “É na conversa com os moradores que conseguimos entender melhor as necessidades de cada bairro e buscar caminhos para transformar essas demandas em ações”, afirmou.

A agenda também passou pelo Marcos Freire, onde Marcelo participou de uma reunião na casa do amigo Edu. O encontro reuniu apoiadores e moradores para uma conversa sobre as necessidades da região e as propostas defendidas pelo candidato. Marcelo destacou que seu trabalho na Assembleia Legislativa tem buscado atender diferentes áreas, como saúde, educação, agricultura familiar, segurança e cultura.

No bairro Tiradentes, Marcelo Cruz foi recebido pela liderança Simone e por um grupo de moradores. A visita proporcionou um novo momento de conversa com a comunidade, com apresentação das ações realizadas e discussão de propostas para ampliar investimentos e oportunidades para a população. “Cada bairro tem suas particularidades, por isso faço questão de estar presente, ouvir as pessoas e conhecer de perto aquilo que precisa avançar”, disse.

Já no Esperança da Comunidade, Marcelo esteve na casa da amiga Ray, onde ouviu relatos e demandas dos moradores. O candidato reforçou a importância de conhecer a realidade de quem vive nos bairros e afirmou que o diálogo com a população orienta sua atuação política. “Quando estamos perto das pessoas, conseguimos enxergar os problemas de outra forma e trabalhar por soluções que realmente façam diferença na vida das famílias”, declarou.

Durante os encontros, Marcelo também destacou ações e investimentos defendidos ao longo de sua atuação parlamentar em áreas consideradas prioritárias para Rondônia. Entre elas estão o fortalecimento da saúde e da educação, o apoio à agricultura familiar, investimentos em segurança, incentivo à cultura, além de iniciativas voltadas à infraestrutura e ao desenvolvimento dos municípios.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando por Rondônia e ampliando os investimentos onde a população mais precisa. Quero seguir ouvindo as comunidades, fortalecendo as ações que já deram resultado e construindo novas propostas ao lado dos moradores”, afirmou Marcelo Cruz, que busca a reeleição para deputado estadual pelo Avante.