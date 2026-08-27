Ronaldo Caiado é único a aparecer à frente de Lula no 2º turno, diz pesquisa PoderData/AYA

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 16h04

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) é o único adversário testado pela pesquisa PoderData/AYA que aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno. No levantamento divulgado nesta quinta-feira (27), Caiado registra 44% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Os dois, no entanto, estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Os cenários de segundo turno testados foram:

Ronaldo Caiado (PSD): 44% x Lula (PT): 43%

Lula (PT): 45% x Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 44% x Romeu Zema (Novo): 43%

Lula (PT): 44% x Renan Santos: 37%

Nos confrontos contra Caiado, Flávio Bolsonaro e Zema, as diferenças estão dentro da margem de erro. Caiado, porém, é o único entre os adversários testados que aparece numericamente à frente de Lula. Já contra Renan Santos, o presidente mantém vantagem de sete pontos percentuais, fora da margem de erro.

O resultado de Caiado também representa uma inversão numérica em relação à rodada anterior do instituto. Na pesquisa anterior, Lula aparecia com 45% e Caiado com 44%. Agora, Caiado mantém os 44%, enquanto Lula passa a 43%, colocando o candidato do PSD um ponto à frente.

Na simulação entre Caiado e Lula, 10% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 2% disseram não saber em quem votar. Apesar da vantagem numérica de Caiado, a margem de erro impede afirmar que exista liderança estatística no cenário.

A pesquisa PoderData/AYA ouviu 2.400 pessoas em 555 municípios das 27 unidades da Federação, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04974/2026.