Virginia entrega romance de Zé Felipe após cantor expor intimidade da ex:

Por R7

Publicada em 27/08/2026 às 16h31

Virginia Fonseca e Zé Felipe trocaram “alfinetadas”, em clima de zoeira, nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Tudo começou quando Zé Felipe acabou expondo a ex, quando achou um item íntimo no apartamento da família em São Paulo.

“A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui. Até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta, que esfria”, disse ele.‌

Zé ainda brincou que iria levar os produtos para Barretos, onde ele vai se apresentar na Festa do Peão. “Vou levar tudo para as moças”, completou.

Virginia não deixou barato. Ela repostou o vídeo de Zé e acabou entregando a vida amorosa do ex. “Zé Felipe boca de sacola. Um spoiler do nada, pô. Ps: Ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu”, afirmou.

Zé e Virginia se separaram em maio de 2025, após cerca de cinco anos juntos, e têm três filhos — Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano e 10 meses.

O cantor está solteiro desde o fim do namoro de três meses com Ana Castela em dezembro do ano passado. A Boiadeira, aliás, também está em Barretos.

Já Virginia reatou o relacionamento com Vini Jr. na Copa do Mundo, após ficarem cerca de dois meses separados. Atualmente, ela está em Madri, na Espanha, na casa do namorado.