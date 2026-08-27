Café robusto da Amazônia ganha espaço e reconhecimento na 2° Edição da Agrotec

Por Letícia Regis

Publicada em 27/08/2026 às 16h43

O cheiro do café, o conhecimento de quem produz e a oportunidade de descobrir novos sabores se encontram no Pavilhão do Café da Agrotec 2026. Mais do que um espaço de exposição, o local aproxima o público da história por trás de cada xícara e mostra como o Café Robusta Amazônico vem conquistando reconhecimento dentro e fora do Brasil.

Quem passa pelo pavilhão encontra diferentes produtores, histórias e formas de produzir. Entre eles, estão cafés de alta qualidade, incluindo produções indígenas, como as dos povos Suruí, que levam para a feira não apenas um produto, mas parte da identidade e da riqueza da Amazônia.

Responsável pelo Pavilhão do Café, Paulo Neri explica que a proposta é justamente permitir que o visitante conheça o caminho percorrido pelo café antes de chegar à mesa.

“Aqui não é só uma questão de vender um produto. É uma oportunidade de conhecer como o café é produzido, de onde ele vem e entender que cada produtor tem uma característica diferente. Também queremos mostrar ao produtor que já trabalha com café novas tecnologias e possibilidades para melhorar a qualidade e agregar valor ao seu produto.”

Uma experiência que começa no cultivo

A qualidade percebida na xícara começa muito antes da degustação. O cultivo, o manejo, o processamento e a forma de preparo influenciam diretamente nas características de cada café.

Por isso, o pavilhão também funciona como um espaço de troca de conhecimento. Para quem já produz, é uma oportunidade de conhecer novas técnicas. Para quem pensa em entrar na atividade, é uma forma de enxergar as possibilidades de uma cadeia que vem crescendo. E para o consumidor, é a chance de perceber que café não é tudo igual.

O prefeito Léo Moraes destaca que a Agrotec tem justamente esse papel de aproximar a população das potencialidades produzidas na região.

“A Agrotec mostra a força de quem produz em nossa terra. Quando o público conhece a qualidade do nosso café e a história de quem está por trás dele, a gente valoriza o produtor e fortalece toda uma cadeia que gera trabalho, renda e oportunidades.”

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Douglas Bener, o destaque dado ao café regional ajuda a ampliar o reconhecimento de um produto que já ultrapassou as fronteiras da Amazônia.

Segundo Douglas Bener, o destaque dado ao café regional ajuda a ampliar o reconhecimento de um produto que já ultrapassou as fronteiras da Amazônia

“O nosso café tem qualidade e identidade. Dar visibilidade a esses produtores é uma forma de valorizar o trabalho realizado no campo e mostrar que a produção regional tem potencial para alcançar novos mercados e agregar cada vez mais valor.”

Programação do Pavilhão do Café

A programação foi pensada para aproximar produtores, consumidores e visitantes, com atividades que valorizam tanto a experiência quanto o conhecimento sobre o café amazônico.

- Oficina de preparo de cafés especiais às 19h e 15

- Palestra cafés especiais de Rondônia: Origem identidade e torra às 19h e 30

- Degustações orientadas das 14h às 21h

Mais do que uma programação, o Pavilhão do Café conta com exposição de cafés regionais, a valorização do café indígena, troca de conhecimentos e conexão com novos mercados.

A programação cultural continua ao longo dos próximos dias. A Agrotec 2026 segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo agronegócio, agricultura familiar, tecnologia, gastronomia, cultura, entretenimento e oportunidades de negócios.