Rússia confirma visita de diretor da CIA a Moscou, mas nega encontro com Putin

Por G1

Publicada em 27/08/2026 às 16h18

A Rússia confirmou nesta quarta-feira (26) que o diretor da agência de inteligência dos Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, visitou Moscou no dia anterior.

A informação, divulgada pela rede de TV CBS e pelo site de notícias Axios, nesta terça-feira (25), ainda não havia sido confirmada nem pelo governo americano nem pelo russo.

Em declaração à imprensa, o porta-voz do Kremlin afirmou que o diretor da CIA se encontrou com representantes do Serviço Secreto da Rússia, e não com o presidente, Vladimir Putin. Dmitry Peskov, no entanto, se recusou a dar mais detalhes aos jornalistas.

Peskov disse também que é muito cedo para dizer se tais contatos entre as agências de inteligência dos dois países poderiam ajudar a tirar as relações EUA-Rússia do que ele descreveu como uma "crise profunda".

Além de citar fontes do governo norte-americano em suas reportagens, a imprensa que noticiou a visita de Ratcliffe a Moscou também mostrou dados do site de monitoramento de voos Flightradar24 para corroborar o relato.

Eles mostravam que, pela manhã, uma aeronave militar americana decolou da Letônia com destino ao Aeroporto Vnukovo de Moscou. Mais tarde, a plataforma mostrou que o mesmo avião deixou a capital russa.