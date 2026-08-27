Prefeitura oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 14h58

O Serviço de Família Acolhedora (SFA), da Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que, por alguma situação, precisam ser afastados do convívio familiar de origem.

Ser uma Família Acolhedora é abrir as portas de casa e, principalmente, o coração para oferecer proteção, cuidado, carinho e segurança durante esse período.

O acolhimento é temporário e busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos protegidos enquanto são trabalhadas as possibilidades de retorno à família de origem ou outra medida de proteção adequada.

Serviço de Família Acolhedora – SFA

Avenida Jamari, nº 4615, Setor 02, Bloco C

(69) 3516-2046

[email protected]

Família Acolhedora: acolher é proteger, cuidar e transformar.