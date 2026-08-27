População de Cacoal e Parecis poderá participar de ações itinerantes de serviços públicos neste fim de semana

Por SECOM

Publicada em 27/08/2026 às 14h48

Nos dias 29 e 30 de agosto, os moradores do município de Parecis terão acesso a uma série de serviços públicos durante a realização de ações itinerantes de cidadania. Já em Cacoal, os serviços serão ofertados no sábado, dia 29. Durante as ações, os moradores poderão emitir documentos, atualizar o cartão do SUS, receber orientações jurídicas, ter atendimentos de saúde e odontológico, entre outros serviços.

A iniciativa integra as ações itinerantes de serviços públicos realizadas com o objetivo de promover o acesso à cidadania para moradores de diferentes municípios e distritos do estado de Rondônia.

Em Parecis, os atendimentos serão realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Benedito Laurindo Gonçalves, localizada na Rua Judite Jesus de Oliveira. No sábado (29), as ações ocorrerão das 8h às 16h, e no domingo (30), das 8h às 12h. Em Cacoal, a população poderá participar no sábado (29), das 8h às 16h, no Complexo Beira Rio, localizado na Avenida Araçatuba.

Breve Histórico

As ações itinerantes de serviços públicos ao cidadão já foram realizadas em 90 localidades do estado de Rondônia, entre distritos e municípios. No total, já foram realizados quase 249 mil atendimentos. Em Parecis, a última edição ocorreu em 2023, com mais de 1.800 atendimentos. Já em Cacoal, a última edição foi realizada em 2025, totalizando mais de 3 mil atendimentos.