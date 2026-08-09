9º Concurso do Leite do Pacarana movimenta produtores e valoriza a produção rural

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/08/2026 às 15h16

Na manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, teve início o 9º Concurso do Leite do Distrito do Pacarana, uma importante iniciativa realizada em parceria entre a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMADER, e a EMATER Pacarana.

Ao todo, 13 produtores estão participando da competição, que já no primeiro dia demonstra uma disputa bastante acirrada, evidenciando a qualidade e o potencial da produção leiteira da nossa região.

O concurso distribuirá R$ 30 mil em premiações, valorizando o trabalho, a dedicação e o compromisso dos nossos produtores rurais.

Valorizar quem produz é fortalecer o campo, gerar renda e contribuir diretamente para o crescimento da produção leiteira de Espigão d’Oeste. A Prefeitura segue apoiando iniciativas que reconhecem e incentivam o homem e a mulher do campo.

Prefeitura de Espigão d’Oeste — Gestão e Mais Trabalho.