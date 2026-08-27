Copa Sesc abre inscrições para futsal e vôlei de areia em Guajará-Mirim

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 13h40

As inscrições para a Copa Sesc em Guajará-Mirim seguem abertas até 9 de setembro. Para participar, cada atleta deverá entregar 1 quilo de alimento não perecível como taxa de inscrição. A competição está marcada para ocorrer entre os dias 15 e 19 de setembro.

O evento terá disputas de futsal e vôlei de areia. No vôlei, a competição será realizada em formato de trio misto.

A programação contempla diferentes faixas etárias e categorias. No adulto, haverá disputas nos naipes masculino e feminino. A categoria juvenil também contará com competições masculinas e femininas. Já as equipes de base poderão participar nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil.

As inscrições foram abertas em 17 de agosto e podem ser realizadas por meio do link disponibilizado na bio do perfil do evento no Instagram.

A Copa Sesc integra a programação do projeto “Sistema Fecomércio-RO na Cidade - Guajará-Mirim: Fronteira das Oportunidades”, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio e Sindicatos Empresariais de Rondônia.

A edição também faz parte das ações comemorativas pelos 80 anos de atuação do Sesc e do Senac no Brasil.