Federação e coligação unem os partidos, mais de 500 procedimentos ortopédicos no Hospital Ary Pinheiro, Porto Velho prioriza segurança

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 14h00

Federações/coligações – A maioria dos eleitores não sabe que as coligações ainda existem. Coligando os partidos podem somar os votos de forma proporcional para eleger deputados (federal, estadual) e vereadores. Na federação também, mas tem que haver uma fidelidade de 4 anos sem que a parceria possa ser desfeita. No caso das coligações elas podem ser desfeitas, após as eleições. Hoje temos 4 federações, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Federação PSDB Cidadania, Federação PSOL REDE e Federação Renovação Solidária (PRD e SOLIDARIEDADE, que foram formalizadas nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto). Por isso existem candidaturas de políticos que são considerados bons de votos, mas, apesar de a expectativa de excelente votação não conseguem mandato como já tivemos casos nas eleições gerais de 2022. Na época Fátima Cleide (PT), recebeu 28.409 votos a deputada federal, não se elegeu. Eurípides Lebrão (UB), mesmo com 12.607 votos se elegeu. Fátima concorre nas eleições de outubro, mas a deputada estadual.

Cirurgias – Em torno de 60% de os atendimentos no Pronto Socorro João Paulo II estariam relacionados a ortopedia. A maior parte ocorre devido ao índice elevado de acidentes envolvendo motocicletas, quase todas as vítimas com fraturas. Em razão do elevado número de atendimentos de emergência nem sempre é possível atender a demanda, já que, após a ação emergencial, os pacientes são encaminhados para recuperação ao Hospital de Dr. Base Ary Pinheiro. O resultado é acúmulo de pacientes em ambos, pois faltam médicos e enfermeiros, por isso pessoas ficam pelos corredores em macas e colchões. Em busca de amenizar a situação, o Governo do Estado implantou há dias um novo serviço médico-cirúrgico especializado em ortopedia e trauma, no Ary Pinheiro e no João Paulo II. Desde o início do mês já foram realizados mais de 530 procedimentos ortopédicos, graças a contratação de uma equipe especializada (médicos anestesistas e ortopedistas, enfermeiros, técnicos em radiologia e enfermagem) capacitados para os trabalhos. Elogiável e oportuna a preocupação do secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira e sua equipe.

Segurança – Após mobilização de comerciantes-logistas da região central de Porto Velho, no início da semana, clamando por segurança com o grito de alerta de “não aguentamos mais”, devido à crescente onda de violência na capital com furtos e roubos constantes, o prefeito Leo Moraes (Podemos), decidiu agir e promoveu um debate sobre a situação com seus assessores e representantes dos manifestantes atingidos com a onda de violência. A prefeitura ampliará o efetivo policiais da Atividade Delegada, que passará a promover rondas também na madrugada com policiamento ostensivo no centro da cidade. O Atividade Delegada permite que a prefeitura contrate policiais civis, militares e penais, para atuarem nas ruas e espaços públicos de Porto Velho. Segundo Leo Moraes, “é um dever do gestor tomar para si a obrigação de assegurar dignidade à sua população. Estamos fazendo o melhor possível e acredito que será um reforço de peso à segurança pública em nossa cidade”.

PT – Mulheres petistas realizaram uma maratona pelo Estado no período de 19 a 24 em uma séria de lançamentos de candidaturas. As petistas, que estarão disputando cargos nas eleições gerais de outubro estão unidas e querem mais espaços na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. O trabalho pelo interior teve início na quarta-feira (19) em Cacoal, com o lançamento da candidatura de Leo Simão a deputada estadual. No sábado (22) os trabalhos foram realizados em Ji-Paraná com a apresentação da candidata à reeleição, deputada estadual Cláudia de Jesus, que tem domicílio eleitoral no município em evento que reuniu trabalhadores rurais, além de representantes de movimentos sociais e lideranças do Estado. Ainda em Ji-Paraná, também foram lançadas as candidaturas da ex-senadora Fátima Cleide e Núbia Fernandes, à Assembleia Legislativa, e da advogada e jornalista Luciana Oliveira, ao Senado. É o PT em busca de mais espaços na política regional.

Expectativa – A partir de sexta-feira (28) teremos a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV dos candidatos às eleições este ano. E certamente os resultados das pesquisas a governador, senador e deputados (federal e estadual), que estão sendo divulgadas pelos institutos especializados trarão mudanças significativas nos resultados. Como a TV e o rádio apresentam os programas dos diversos partidos e federações nos mesmos horários, e as emissoras obrigadas a veiculá-los, os candidatos que tiverem mais competência no convencimento do eleitor, que falar de forma mais convincente com os “donos” dos votos, de forma direta e objetiva poderão alterar os resultados apresentados até agora. O horário gratuito na TV e no rádio é uma ferramenta da maior importância para os políticos, mas nem sempre eles conseguem repassar ao eleitorado uma mensagem significativa. Mas é uma excelente oportunidade de “ganhar o voto”.

Respigo

O salário mínimo, hoje de R$ 1.621, poderá passar a R$ 1.741 em1927. O governo federal analisa a viabilidade, via Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), segundo informações do ministro da Fazenda, Dario Durigan +++ Caso seja efetivado, o aumento será de R$ 7,4%. Ou seja, em torno de R$ 120 +++ O final de semana teremos vários políticos lançando candidaturas em Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 360 mil eleitores em 2024. O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) reunirá seus eleitores e simpatizantes às 19h na Avenida Calama, 9913-A, Bairro Planalto, e busca a reeleição +++ O do ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado e busca a volta ao Senado, no Sindesf, às 18h30. Na mesma reunião o lançamento de Airton Gurgacz, ex-deputado estadual e ex vice-governador, que concorre a deputado federal +++ Internacional e Grêmio fazem o clássico gaúcho na noite de hoje (27) pela Copa do Brasil. Os gaúchos jogam no Beira-Rio, estádio do Inter, às 19h.