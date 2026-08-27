Prefeitura conclui pavimentação de novo trecho da Rua Manoel Ribeiro Mendes, no Setor 04

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 14h19

A Prefeitura de Jaru concluiu, na última quarta-feira (26), a pavimentação asfáltica de mais um trecho da Rua Manoel Ribeiro Mendes, no Setor 04. O serviço foi realizado no trecho entre as ruas Afonso José e João Batista.

A obra integra o cronograma de ações do programa Asfalta Jaru. Todo o processo, desde a preparação do solo, terraplanagem, até a aplicação da capa asfáltica, foi realizado com equipe e maquinário próprios da Prefeitura de Jaru.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, a expansão do número de ruas pavimentadas contribui diretamente para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. “A cada novo trecho que asfaltamos, garantimos à população mais segurança no trânsito, melhores condições de mobilidade e um ambiente urbano mais organizado e valorizado no mercado imobiliário. Por isso, nossa gestão tem trabalhado para fortalecer parcerias e executar obras que beneficiem a cidade e os todos os jaruenses”, destacou.