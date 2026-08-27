Prefeitura anuncia reforma do Centro de Convivência do Idoso 

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 14h33

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), deu início ao processo de contratação da empresa responsável pela reforma e adequação estrutural do Centro de Convivência do Idoso (CCI). A obra conta com investimento de R$ 1.632.653,98, destinado à modernização da estrutura e à melhoria das condições de atendimento oferecidas aos idosos do município.

As reformas e ampliações serão realizadas no bloco administrativo, salão e prédio de atividades, contemplando serviços de recuperação estrutural e demais adequações previstas no projeto técnico, com o objetivo de proporcionar mais segurança, conforto, acessibilidade e funcionalidade aos ambientes.

Além de oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades realizadas no Centro de Convivência do Idoso, a obra contribuirá para a preservação do patrimônio público, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas e garantindo um ambiente mais seguro, confortável e adequado para servidores e frequentadores da unidade.

A obra será contratada na modalidade de pregão eletrônico, a ser realizado nos próximos dias, para então iniciar efetivamente a modernização e reforma do espaço.