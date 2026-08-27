Prefeitura promove ação de arborização e paisagismo no Distrito do Urucumacuã

Por assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 14h38

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou uma ação de arborização e paisagismo no Distrito do Urucumacuã, com o objetivo de ampliar as áreas verdes e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da comunidade.

Ao todo, 350 mudas de espécies arbóreas e ornamentais foram destinadas ao distrito. A ação contempla o Projeto de Arborização e Paisagismo na Escola, além da distribuição de mudas para a comunidade local.

Nesta etapa, 54 mudas foram plantadas nas áreas interna e externa da escola, contribuindo para a arborização dos espaços e para a criação de ambientes mais agradáveis para estudantes, profissionais da educação e comunidade.

Entre as espécies utilizadas estão jambo, achachairu, pitanga, ingá, ipê-branco, ipê-roxo, boliviana, resedá-rosa, além de espécies ornamentais.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela SEMMA voltadas à arborização, preservação ambiental e educação ambiental, incentivando a participação da comunidade no cuidado e na valorização das áreas verdes.

Com ações de plantio e paisagismo, o município busca ampliar os espaços arborizados e promover ambientes que contribuam para o bem-estar, a qualidade de vida e a preservação ambiental.