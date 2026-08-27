Polícia Federal e Ibama atuam contra garimpo ilegal no Rio Madeira

Por PF/RO

Publicada em 27/08/2026 às 14h14

Porto Velho/RO. A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram, nessa quarta-feira (26/8), uma ação de combate à extração ilegal de ouro no Rio Madeira, em Rondônia.

Durante a ação, foram localizadas e destruídas 10 dragas utilizadas na atividade ilegal, além de motores, combustível e outros equipamentos empregados na exploração de minério.

As ações de fiscalização prosseguem para identificar os responsáveis pelas atividades ilegais, além de eventuais financiadores e outros envolvidos na cadeia de exploração de minério.