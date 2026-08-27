Pastor Evanildo apresenta propostas e participa de reuniões nos bairros São Francisco, Ipanema, Cohab e Embratel, em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 13h50

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma agenda de reuniões em diferentes bairros de Porto Velho na última quarta-feira (26). Os encontros foram marcados pelo diálogo com lideranças e moradores, apresentação de propostas e discussão sobre as principais necessidades das comunidades.

No bairro São Francisco, o Pastor Evanildo participou de uma reunião organizada pela líder Leiliane, acompanhado de Marcelo Cruz, candidato à reeleição a deputado estadual pelo Avante. Durante o encontro, os dois conversaram com os participantes, apresentaram suas propostas e ouviram as principais demandas da comunidade. Para Pastor Evanildo, estar próximo da população é uma forma de conhecer de maneira mais direta a realidade dos moradores e fortalecer o diálogo com as comunidades.

“Cada reunião é uma oportunidade de ouvir, conversar e entender aquilo que a comunidade realmente precisa. Estamos apresentando nossas propostas, mas também queremos escutar as pessoas e construir esse projeto junto com elas”, afirmou Pastor Evanildo.

A agenda seguiu pelo bairro Ipanema, onde o candidato participou de uma reunião organizada pela líder Edneide. O encontro teve como foco a apresentação das propostas e a participação dos moradores, que puderam acompanhar as ideias defendidas pelo candidato e apresentar suas demandas.

No bairro Cohab, Pastor Evanildo esteve com o líder Alex Negão em mais uma reunião com a comunidade. O candidato destacou a receptividade dos participantes e reforçou a importância de manter uma atuação próxima da população. “É muito importante chegar aos bairros, olhar nos olhos das pessoas e ouvir suas histórias. É desse diálogo que surgem as prioridades para o nosso trabalho”, disse.

A última reunião da agenda ocorreu no bairro Embratel, com os líderes Davi, França, Tony e Monteiro. Pastor Evanildo conversou com os participantes, apresentou propostas e ouviu sugestões sobre questões que fazem parte do dia a dia da comunidade. O candidato também agradeceu aos moradores e lideranças pela atenção e receptividade.

“Nossa caminhada é feita ao lado das pessoas. Quero continuar ouvindo as comunidades, conhecendo de perto suas necessidades e levando essas demandas para Brasília. Temos um compromisso com Rondônia e queremos trabalhar para construir novas oportunidades para a população”, declarou o Pastor Evanildo, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD nas eleições deste ano.