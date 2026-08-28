Carolina Dieckmmann mostra resultado de procedimento no rosto

Por R7

Publicada em 28/08/2026 às 15h44

Carolina Dieckmmann mostrou o resultado do procedimento que fez recentemente no rosto ao prestigiar um desfile no Masp, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (27). A atriz, de 47 anos, apostou em um look todo jeans para o evento e posou sorridente para os fotógrafos.

Em meados de agosto, Carol revelou aos seus seguidores que tinha realizado um procedimento facial de radiofrequência monopolar utilizando uma tecnologia coreana chamada Volnewmer.

O tratamento, que não é invasivo, tem o objetivo de estimular a produção de colágeno, espessar a derme e prevenir a flacidez.

“Não preciso mudar nada e não quero mudar nada, só dar uma melhoradinha”, chegou a declarar em suas redes sociais.

No Instagram, Carol recebeu dezenas de elogios dos seguidores ao compartilhar cliques do pós. “Linda ao extremo”, disse um. “Está maravilhosa”, comentou outro. “A diva não envelhece”, afirmou mais um.