Semana fecha com serviços de limpeza por toda Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 28/08/2026 às 16h14

A semana termina com serviços de limpeza em vários pontos de Porto Velho nesta sexta-feira (28). A programação da Prefeitura inclui mutirão, roço, recolhimento de resíduos, limpeza com o Tatuzão e lavagem com caminhão-pipa, com equipes durante o dia e à noite.

O mutirão atende a Praça Madeira-Mamoré, Vila Nova do Teotônio, avenida Sete de Setembro, avenida Farquar e Praça Oswaldo Cruz. À noite, as equipes continuam o trabalho na Praça Madeira-Mamoré e na rua Venezuela. A retirada de lixo, o roço e a limpeza de canais evitam o acúmulo de resíduos, reduzem a obstrução de bocas de lobo e ajudam a conservar ruas, praças e outros locais usados pela população. O serviço também muda o aspecto da cidade e deixa os espaços em melhores condições de uso.

“O trabalho chega a vários pontos ao mesmo tempo e precisa continuar todos os dias. Nossa equipe limpa, organiza e devolve esses locais para o uso da população. O morador também pode ajudar com o descarte correto do lixo”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

O Tatuzão atende o cruzamento da rua México com a rua Vespasiano Ramos e o Mercado Central. O roço ocorre na avenida Jorge Teixeira e na Associação do Areal. O recolhimento de resíduos passa pela Praça Madeira-Mamoré, avenida Sete de Setembro, rua Miguel Chakian, canal da Rodoviária, Feira da Jacy, parada de ônibus da avenida Vieira Caúla e cruzamento da rua Uruguai com a avenida Afonso Pena. Os caminhões-pipa atendem a Vila do Dnit e a Vila Cujubim.

“Encerramos a semana com várias frentes nas ruas, mas o serviço segue no fim de semana e nos próximos dias. Pedimos que a população não jogue lixo ou entulho em ruas, terrenos, canais e calçadas. Essa colaboração ajuda a manter o resultado do trabalho”, disse o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini.

A Prefeitura orienta os moradores a respeitarem os dias e horários da coleta e a procurarem os canais do município para solicitar outras informações.