Cidadania em Movimento leva serviços gratuitos e atendimento jurídico à Zona Norte

Por Adaides Batista

Publicada em 28/08/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho realiza neste sábado, 29 de agosto, mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, iniciativa que reúne serviços públicos e atendimentos gratuitos em um único espaço para facilitar o acesso da população a direitos e políticas públicas. A ação acontece das 9h às 15h, na EMEIEF Professor Waldey Marciano de Menezes, antiga Escola Nacional, localizada na Rua Vanderlei Pontes, nº 3298, bairro Nacional, Zona Norte da capital.

A programação reúne órgãos municipais, estaduais, instituições do sistema de Justiça e parceiros, com o objetivo de aproximar os serviços dos moradores do bairro Nacional e comunidades próximas. A concentração dos atendimentos em um único local também contribui para reduzir dificuldades de deslocamento e ampliar o acesso da população a serviços que normalmente são ofertados em diferentes pontos da cidade.

Entre os serviços estão atendimentos da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), com emissão da Carteira da Pessoa Idosa, ID Jovem, Carteira da Pessoa com Deficiência e Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de orientações e atendimentos relacionados ao Cadastro Único (CadÚnico).

Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibilizará emissão do Cartão SUS, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e exame DNS HPV, com distribuição de 15 senhas.

A população também terá acesso a serviços jurídicos gratuitos por meio do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), com a Justiça Rápida Digital, e da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO). Serão oferecidas orientações e encaminhamentos relacionados a questões como pensão alimentícia, divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, regularização documental, direito do consumidor, saúde, moradia, violência doméstica, entre outras demandas.

A programação inclui ainda serviços de documentação e trabalho, como emissão de segunda via de documentos, atendimento da Junta Militar e orientações sobre Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital e outros serviços trabalhistas. Também serão oferecidos atendimentos relacionados ao passe livre para pessoas idosas e com deficiência, atividades de educação para o trânsito, além de ações de lazer, recreação, corte de cabelo, cuidados pessoais e exame de vista.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a iniciativa facilita o acesso da população às políticas públicas. “O Cidadania em Movimento aproxima os serviços das comunidades e facilita o acesso aos direitos. Nossa participação busca garantir que a população tenha orientação, documentação e atendimento social de forma gratuita e mais próxima de casa”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da descentralização dos serviços. “Queremos levar o poder público para perto das pessoas, facilitando o acesso aos serviços e garantindo que os moradores possam resolver diferentes demandas em um único espaço. É uma ação que promove cidadania, inclusão e cuidado com a população”.

Serviço

Projeto Cidadania em Movimento – Zona Norte

Data: sábado, 29 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 15h

Local: EMEIEF Professor Waldey Marciano de Menezes — antiga Escola Nacional

Endereço: Rua Vanderlei Pontes, nº 3298, bairro Nacional, Porto Velho (RO)

A ação é gratuita. Para os serviços que exigem documentação ou possuem limite de atendimento, os moradores devem comparecer com antecedência e apresentar os documentos necessários.