Corrida de 7 de Setembro em Ji-Paraná abre segundo lote de inscrições gratuitas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/08/2026 às 14h29

A Corrida 7 de Setembro – Eu Amo Jipa será realizada em Ji-Paraná no dia 7 de setembro, com percurso de 5 quilômetros e largada marcada para as 19h. O ponto de partida será na entrada do Bairro Cidade Jardim.

A participação é gratuita. Conforme divulgado pela Prefeitura de Ji-Paraná, os mil primeiros inscritos terão direito a um kit composto por camiseta e medalha.

O segundo lote de inscrições para a prova foi disponibilizado às 7h30 de terça-feira, dia 25. A nova etapa de cadastramento foi aberta para quem não conseguiu garantir participação no primeiro lote.

Na divulgação do evento, a administração municipal apresentou o segundo lote como a última oportunidade de inscrição para participar da corrida.

As inscrições são realizadas por meio do link disponibilizado nos stories da Prefeitura de Ji-Paraná.