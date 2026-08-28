“Mais de 100 mil pessoas atendidas”: Sílvia Cristina apresenta Hospital de Reabilitação como marca de sua trajetória
Por Assessoria
Publicada em 28/08/2026 às 15h19
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A candidata ao Senado pela Federação União Progressista, Sílvia Cristina, apresenta o Hospital de Reabilitação Dream da Amazônia, em Porto Velho, como uma das principais marcas de sua trajetória política e do trabalho desenvolvido durante seu mandato como deputada federal.

A estrutura, que atende pacientes de diferentes regiões, é apontada por Sílvia como a maior obra construída com a participação de seu mandato na capital. Foram destinados recursos para construção, aquisição de equipamentos e manutenção da unidade.

“A nossa maior obra, como deputada federal, está na capital. Com o nosso mandato, investimos R$ 60 milhões para a construção, compra de equipamentos e a manutenção do Hospital de Reabilitação. Já são mais de 100 mil pessoas atendidas e mais de 400 mil procedimentos realizados. É trabalho e resultado de verdade”, afirmou.

O Hospital de Reabilitação oferece serviços especializados, como cadeiras de rodas adaptadas, aparelhos auditivos e terapias para autistas nível de suporte III. A unidade também conta com oficina própria de órteses e próteses, além de equipamentos voltados ao atendimento especializado.

Para Sílvia Cristina, o trabalho realizado no Hospital de Reabilitação representa mais do que números e reforça uma trajetória baseada na entrega de resultados concretos para a população.

“Parecem apenas números, mas são vidas transformadas. Temos os melhores e mais modernos equipamentos. Eu não faço nada meia-boca. Ou faço com excelência, ou não faço!”.

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