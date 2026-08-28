Lideranças e parceiros constroem diretrizes para o Plano Anual 2027 do Sebrae em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 28/08/2026 às 15h46

Os diretores do Sebrae em Rondônia deram início ao Workshop de Liderança para a Construção do Plano Anual 2027, que reuniu gestores e colaboradores em três dias de planejamento estratégico. | Fotos: Sebrae RO.

O Sebrae em Rondônia realizou, dos dias 25 a 27 de agosto, o Workshop de Liderança para a Construção do Plano Anual 2027, iniciativa coordenada pela Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae em Rondônia com o propósito de promover o alinhamento estratégico da instituição para os próximos anos. O encontro reuniu conselheiros, diretores, gerentes e gestores de projetos, programas e processos em uma agenda voltada à reflexão, ao planejamento e à construção coletiva das prioridades que irão orientar a atuação da instituição em 2027.

Durante os três dias de atividades, os participantes debateram cenários, tendências, desafios e oportunidades para os pequenos negócios, além de discutirem estratégias para ampliar a contribuição do Sebrae no desenvolvimento econômico de Rondônia. A programação contou com palestras de representantes de instituições parceiras, como FIERO, FAPERON, Sescoop e Fecomércio, além de apresentações conduzidas pelo Sebrae Nacional e pelo Sebrae em Rondônia, com a participação do gerente da Unidade de Gestão Estratégica, Samuel Almeida.

O workshop também promoveu oficinas e discussões voltadas à construção do Plano Anual 2027, integrando estratégia, orçamento, prioridades e resultados, de forma a garantir que as iniciativas planejadas estejam alinhadas às diretrizes institucionais e às demandas do ambiente empresarial, fortalecendo o alinhamento interno e a definição das ações que nortearão a atuação da instituição no próximo ano.

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, o workshop é uma oportunidade de reunir diferentes perspectivas para construir um planejamento alinhado às necessidades dos pequenos negócios.

“Estamos dedicando três dias à construção das estratégias para 2027, com uma equipe engajada e unida, compartilhando conhecimento e experiências. Nosso objetivo é desenvolver um plano que atenda às demandas dos empreendedores rondonienses e fortaleça cada vez mais a conexão entre o Sebrae e os pequenos negócios do estado”, destacou.

Construção coletiva para melhores resultados

Um dos destaques do workshop foi a participação de representantes de instituições parceiras e dos setores produtivos, que contribuíram com experiências, sugestões e perspectivas para o planejamento da organização.

Para o diretor administrativo-financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, a diversidade de opiniões fortalece a construção das estratégias e amplia a qualidade das decisões.

“Quando reunimos diferentes parceiros e setores, conseguimos construir caminhos melhores. Estamos sempre aprendendo e evoluindo com a contribuição de todos”, destacou.

Cooperação como estratégia de desenvolvimento

A importância da união entre instituições e setores econômicos também foi enfatizada pelo diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio. Segundo ele, o planejamento é uma oportunidade para fortalecer a cooperação e potencializar os resultados em benefício dos empreendedores rondonienses.

“O foco deste encontro é cooperar para desenvolver. Durante esses três dias, estamos concentrados na construção estratégica do Plano Anual 2027, que é fundamental tanto para o Sebrae quanto para as demais entidades envolvidas. É essencial estarmos próximos do agro, do comércio e da indústria para construirmos juntos soluções que gerem resultados para Rondônia”, afirmou.

Olhar para o futuro dos pequenos negócios

O processo de planejamento também representa um momento de reflexão sobre o posicionamento institucional e a forma como o Sebrae continuará apoiando os micro e pequenos empreendedores nos próximos anos.

O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, ressaltou que o momento é de reflexão sobre os próximos passos da instituição e sobre como ampliar o apoio aos empreendedores.

“Estamos pensando em como o Sebrae deve se posicionar em 2027, buscando oferecer soluções cada vez mais adequadas para que os micro e pequenos negócios possam crescer e prosperar”.

Planejamento que transforma estratégia em ação

Além das lideranças internas, o evento contou com a participação de parceiros estratégicos e representantes de diversos segmentos da economia, enriquecendo as discussões e ampliando a visão sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento de Rondônia.

Mais do que um instrumento orçamentário, o Plano Anual 2027 representa uma decisão estratégica que direcionará os investimentos, esforços e capacidades do Sebrae Rondônia nos próximos anos. Construído de forma colaborativa e alinhado às diretrizes do Sistema Sebrae, o documento tem como objetivo transformar estratégia em execução, fortalecer a geração de resultados e ampliar o impacto da instituição junto aos empreendedores e territórios do estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).