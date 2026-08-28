Herdeiros de Erasmo Carlos cobram viúva na Justiça

Por IG

Publicada em 28/08/2026 às 15h37

Os herdeiros de Erasmo Carlos (1941-2022), Leonardo e Gil Esteves, continuam na Justiça pelo patrimônio deixado pelo cantor. Entretanto, agora, a viúva do músico, Fernanda Esteves, e os filhos do famoso 'lutam' por um apartamento em São Conrado, na Zona Sul carioca.

De acordo com as informações da coluna GENTE, da Veja, Leonardo e Gil entraram com uma ação contra a viúva cobrando R$ 170 mil entre despesas já pagas por eles e obrigações futuras relacionadas ao imóvel.

Conforme destacou o memorial de partilha, Fernanda detém 50% do imóvel e os outros dois filhos dividem os outros 50%. No entanto, algum tempo atrás, ela deixou o imóvel por não ter condições de arcar com as despesas de manutenção e está sendo cobrada pelo período em que morou lá sem pagar os 50% correspondentes à manutenção do imóvel.

Os filhos de Erasmo afirmam que a viúva permaneceu sozinha no imóvel desde a morte do cantor até desocupá-lo. Segundo eles, Fernanda teria saído do apartamento sem comunicar formalmente à família ou quitar as despesas acumuladas.

Portanto, os herdeiros destacam que precisaram assumir a administração do bem em junho de 2025, quando encontraram dívidas de condomínio, IPTU, taxa de incêndio e energia elétrica. Assim, eles alegam que precisaram fazer reparos para evitar uma maior desvalorização do patrimônio.