Pelo menos 590 estrangeiros de 39 países estão desaparecidos após avalanche no Himalaia

Por g1

Publicada em 31/08/2026 às 10h30

O número de cidadãos estrangeiros desaparecidos após a avalanche que devastou o Nepal e o Tibete, na China, chegou a 590, segundo o Ministério das Relações Exteriores nepalês. Em delcaração nesta segunda-feira (31), a pasta informou que as pessoas são proveninetes de 39 países diferentes.

Até o momento, os corpos de 323 estrangeiros foram resgatados, afirmou o porta-voz do ministério, Lok Bahadur Chhetri. Entre elas estão turistas e peregrinos que viajavam em direção ao Monte Kailash, considerado sagrado e localizado na região autônoma chinesa do Tibete.

O número de vítimas fatais da tragédia chegou a 919 nesta segunda, enquanto os paradeiros somam quase 5 mil, somandos-se os números dos dois países.

O Nepal começou a sepultar parte dos corpos recuperados nesta segunda após a avalanche que provocou uma enorme onda de gelo, pedras e detritos no Himalaia.

O desastre começou com o colapso parcial de uma geleira. A grande quantidade de água e detritos transformou um rio em uma correnteza que avançou rapidamente pelo vale, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A enchente também provocou a formação de grandes lagos, que estão sendo monitorados pelas equipes de emergência porque podem representar novos riscos para as operações de resgate.