Miss Bumbum recebe multa de R$ 3 mil após performance com cobra

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 11h19

Rosana Ferreira, de 39 anos, primeira vencedora do Miss Bumbum Brasil, recebeu uma multa de R$ 3 mil após realizar uma performance com uma cobra na Avenida Paulista, em São Paulo. Atualmente morando em Madri, na Espanha, onde trabalha com shows e performances, a influenciadora aproveitou uma passagem pelo Brasil para produzir novas fotos de divulgação inspiradas em Britney Spears.

A referência escolhida foi a apresentação de I’m a Slave 4 U no MTV Video Music Awards de 2001, quando Britney apareceu no palco carregando uma píton sobre os ombros. Rosana conta que queria reproduzir a força visual daquela cena em um dos endereços mais conhecidos do país. “Hoje eu trabalho com performance em Madri e precisava produzir um material novo para divulgação. Pensei na Britney porque aquela imagem com a cobra marcou uma geração. Queria trazer essa referência para o Brasil e achei que a Paulista seria o cenário perfeito”, afirma.

Leia também

Fiuk pode realmente ficar sem herança? Entenda o que diz a lei

“O Deus de Spinoza” leva ao palco uma história de fé e liberdade

O mistério dos carros importados

O problema apareceu depois das fotos. Rosana conta que foi multada em R$ 3 mil pelo uso do animal em espaço público e diz que não imaginava que a produção pudesse terminar em autuação. “Quando vi o valor, gelei. Pensei: ‘R$ 3 mil por causa da cobra?’. Eu sabia que parar na Paulista com uma cobra daquele tamanho chamaria atenção, mas não que acabaria em multa. A foto era para divulgar meu trabalho em Madri e terminou saindo bem mais cara do que eu imaginava”, conta.

Apesar do prejuízo, Rosana diz que não se arrependeu do conceito escolhido para o ensaio, mas admite que teria tomado outros cuidados antes de levar a performance para a rua. “A foto ficou exatamente como eu queria e a referência à Britney ficou muito clara. Se soubesse que poderia levar uma multa de R$ 3 mil, teria pesquisado todas as regras antes. Queria voltar para Madri com fotos novas para os meus shows e acabei levando também uma história que nunca vou esquecer”, conclui.