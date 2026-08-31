Príncipe pobre vai morar de novo na Inglaterra

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 11h15

Lembram que o príncipe Harry, da Inglaterra, decidiu se casar com alguém de quem a família real não gostava?

Pois é. Ele foi embora da Inglaterra e foi morar nos Estados Unidos, sem o dinheiro da família real. Isso quer dizer que ele ficou pobre.

Ele até pensou que iria ganhar dinheiro nos Estados Unidos, onde a mulher dele, Meghan Markle, tem fama. Mas os Estados Unidos não deram bola nem dinheiro para ele nem para a mulher.

Então, agora que estão pobres, eles decidiram voltar a morar na Inglaterra.

Pois é. Voltar para o lugar de onde saíram escorraçados pela família real.

Voltar para casa e pedir perdão ao pai, que agora é rei. O rei está pensando se vai perdoar Harry.

Então, o príncipe Harry vai tentar fazer o papel de menino abandonado e pobre para ver se o rei o perdoa e lhe dá um pouco de dinheiro, uma casa para morar e uma mesada para poder comer as coisas de que gosta.

Se depender do irmão, William, a resposta nem é boa, porque William e a mulher não gostam nada da mulher de Harry.