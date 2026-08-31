Prefeitura de Guajará-Mirim divulga programação oficial da Semana da Pátria 2026

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 11h24

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio das secretarias municipais, apresenta a programação oficial da Semana da Pátria 2026. As atividades serão realizadas em diferentes dias do mês de setembro, reunindo escolas, instituições e a comunidade em momentos de celebração e valorização da história e dos símbolos nacionais.

A programação contará com solenidades cívicas, hasteamento da Bandeira, Corrida do Fogo Simbólico e desfiles, promovendo a participação da população e fortalecendo o sentimento de civismo e pertencimento.

As atividades estão programadas para os dias 1º, 4, 5, 6 e 7 de setembro, com uma programação voltada à integração entre o poder público, instituições de ensino e a comunidade guajaramirense.

A Semana da Pátria representa um importante momento de reflexão sobre a história do Brasil e de valorização dos símbolos nacionais, contribuindo também para o fortalecimento dos valores cívicos entre crianças, jovens e toda a população.

A Prefeitura de Guajará-Mirim convida a população a acompanhar a programação oficial e participar das atividades da Semana da Pátria 2026, celebrando juntos este importante período para o município e para o país.